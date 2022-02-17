Sosyal hayattan koptu! Taylan Antalyalı'ya psikolojik destek

Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan ve kötü gidişatını sürdüren Galatasaray'da, taraftarlar futbolculara tepkilerini gösteriyor. Özellikle yerli futbolcuların bu tepkilere daha maruz kalırken, Taylan Antalyalı da bu protestolardan nasibini aldı.

Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla beğeni toplayan ve A Milli Takım'a kadar yükselen Taylan Antalyalı, Euro 2020 sonrası kasık fıtığı ameliyatı olmuş ve sezon başındaki hazırlık kampına geç katılmıştı. Bu sezon oynadığı futbolla, geçen sezonki formundan uzak bir görüntü çizen Taylan, orta sahada birlikte oynadığı Berkan Kutlu ile birlikte en çok eleştirilen futbolcuların başında geliyor. Sarı Kırmızılı takımın taraftarları, Kayserispor maçında futbolcularını ıslıklarken Taylan Antalyalı da bu protestoya en yoğun maruz kalan isimlerden olmuştu.

"KENDİMDEN DAHA ÇOK TAKIMA ÜZÜLÜYORUM"

Sabah gazetesinden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Son dönemde taraftarların yoğun eleştirisine maruz kalan Taylan, "Kendimden daha çok takıma üzülüyorum. Galatasaray bu durumu hak etmiyor. Kötü gidişte kendi payıma olan sorumluluğu alıyorum. Kaçmayacağım ve daha çok çalışacağım. Görev verilirse elimden gelenin fazlasını yapacağım" diyerek dert yandı.

PSİKOLOJİK DESTEK DE ALMAYA BAŞLADI

Milli oyuncu, sosyal hayatını sıfırladı ve sosyal medyayı da takip etmeyi bıraktı. Ev ile Florya tesisleri arasında mekik dokuyan Taylan Antalyalı bu süreçte psikolojik destek de almaya başladı. Taylan gibi orta sahada görev yapan diğer isimler Berkan ve Cicaldau da beklentileri karşılayamadı. Aytaç Kara ve Assunçao ise ara transfer döneminde takımdan ayrıldı.

29 MAÇ 0 GOL 0 ASİST

Galatasaray forması giyen Taylan Antalyalı, bu sezon takımıyla toplamda 29 maça çıktı. Bu maçlarda herhangi bir gol katkısı ise yapamadı. Sarı Kırmızılı forma altında toplam kariyerinde 88 maça çıkan Taylan'ın 2 golü, 8 asisti bulunuyor.

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