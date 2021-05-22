Tavuklar 55 ekran folluğu sevdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tavuklar 55 ekran folluğu sevdi

İhlas Haber Ajansı / Recep Ergin - Haberler | Güncel

Tavuklar 55 ekran folluğu sevdi Eski televizyonlar tavuklara fol oldu Gümüşhane'de emekli olduktan sonra köyüne yerleşen Hicabi Olgun, evde atıl durumda bulunan ve hurdacıların bile almaktan imtina ettiği eski nesil tüplü televizyonları tavuklarına folluk yaparak tavukların başka...

Tavuklar 55 ekran folluğu sevdi

Eski televizyonlar tavuklara fol oldu

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de emekli olduktan sonra köyüne yerleşen Hicabi Olgun, evde atıl durumda bulunan ve hurdacıların bile almaktan imtina ettiği eski nesil tüplü televizyonları tavuklarına folluk yaparak tavukların başka yerlere yumurtlamasının önüne geçti.

Torul ilçesine bağlı Arılı Köyü'nde ikamet eden 59 yaşındaki Olgun, Türkiye'nin dört bir tarafında gerçekleştirdiği 32 yıllık devlet memurluğu görevinin ardından emekli olarak köyüne geri döndü.

Köyde bağ bahçe işleriyle uğraşan Olgun, aldığı tavukların yumurta veriminden memnun olmayınca evde atıl durumda bulunan eski nesil tüplü televizyonlarını kümeste fol yaptı. Televizyonun içindeki malzemeleri geri dönüşüme verdikten sonra plastik çerçevelerini kümeste 3 ayrı noktaya yerleştiren Olgun, tavukların yeni follarını sevmesiyle birlikte başka yerlere yumurtlamasının önüne geçti.

Köyüne döndüğünde 3-4 televizyonun atıl durumda olduğunu görünce bunları değerlendirmek istediğini ifade eden Olgun, "Televizyonların içini boşaltarak geri dönüşüme verdim. Sadece elimde dış plastik kasaları kaldı. Atıl duran kasaları dışarıya yumurtlayan, eski follukları iyi olmayan tavuklara folluk yaptım. Şimdi her gün 2-3 yumurta alıyorum" dedi.

Tavukların eski folluklarının tahtadan yapılmış ve harabe olduğunu ifade eden Olgun, "Bu follukları yapmadan önce tavuklar kümese değil, köyün muhtelif yerlerinde yumurta bırakıyorlardı, yumurtalarını bulamıyordum. Bunları yaptıktan sonra sevdi ve yerine yumurtlamaya başladılar. Bu follukları yapmadan önce diğer folluklar olmasına rağmen tavuklar dışarıya yumurtluyordu. Hatta geçen yıl bahçelerde kalan yumurtalar bulduk. Bazı genç köylülerimiz yaz tatilinde geldiklerinde köyde gezerken yumurta bulduklarını söylerdi. Ama şimdi tavuklarım bu follukları sevdi galiba ki hiç dışarı gitmiyorlar. Yumurtaları hep kümesten topluyorum. Tavuklar yerlerini sevdi, folluklar hoşlarına gitti galiba" diye konuştu.

Olgun'un tüplü televizyondan oluşan follukları yerleştirmesinin ardından köylüleri tarafından sosyal medyada paylaşılan fotoğrafların altında yazılan "Ya tavuklar dizilerdeki gibi tam yumurtlarken reklama girip haftaya kalırsa yumurtlama işi bak sen o zaman işe" ve "Biz de de tüplü televizyon var. Hurdacı 10 tane mandaldan fazlasını vermiyor. Bende tavuklara hediye edeyim" yorumları ise okuyanların yüzünde tebessüme neden oldu.

Tavuklar 55 ekran folluğu sevdi
Tavuklar 55 ekran folluğu sevdi
Tavuklar 55 ekran folluğu sevdi
Tavuklar 55 ekran folluğu sevdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Ergin

Meral Akşener'e soru sormak isterken susturulan Havva Sevgen o anları anlattı
Meral Akşener'e soru sormak isterken susturulan Havva Sevgen o anları anlattı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Deniz Çakır Hande Ataizi Necati Şaşmaz
Spor Arda Turan Şenol Güneş Rachid Ghezzal Ahmet Nur Çebi Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tavuklar 55 ekran folluğu sevdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.05.2021 11:10:59. #1.11#

title