TAV, Özbekistan'da havalimanlarını geliştirmek için iş birliği anlaşması imzaladı
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TAV, Özbekistan'da havalimanlarını geliştirmek için iş birliği anlaşması imzaladı

27.01.2021 10:57 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:00
TAV, Özbekistan'da havalimanlarını geliştirmek için iş birliği anlaşması imzaladı

TAV, Özbekistan'da havalimanlarının uluslararası standartlarda ve son teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesi için iş birliği yapmak üzere iyi niyet anlaşması imzaladı.

TAV, Özbekistan'da havalimanlarının uluslararası standartlarda ve son teknolojik gelişmelere uygun olarak yenilenmesi için iş birliği yapmak üzere iyi niyet anlaşması imzaladı.

TAV Havalimanları açıklamasına göre, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen törende Özbekistan İnovasyon Bakan Yardımcısı Oybek Narinbayev ve TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener anlaşmaya imza attı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, Taşkent Havalimanı projesi ve ülkedeki diğer havalimanlarının geliştirilmesi için iş birliğine imza atmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, "Kazakistan'ın Almatı Havalimanı'nı alarak girdiğimiz Orta Asya'da büyüyerek, Çin ve Avrupa arasındaki modern İpek Yolu'nun önemli duraklarında yer almak istiyoruz. 8 ülkede işlettiğimiz 15 havalimanında edindiğimiz bilgi birikimiyle Taşkent ve Özbekistan'ın diğer havalimanlarının gelişimi, modernizasyonu, yeni teknolojilerin havalimanlarına adaptasyonu ve havalimanı insan kaynaklarının eğitimi için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Özbekistan Havayolları'nın ana merkezi olan Taşkent Havalimanı, yolcu trafiği açısından ülkenin en yoğun, Orta Asya bölgesinin de üçüncü havalimanı konumunda bulunuyor. Türk Hava Yolları ve Özbekistan Havayolları, İstanbul ve Taşkent arasında düzenli seferler düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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