Taşkısığı Millet Evi açılışa hazırlanıyor

Adapazarı Belediyesi'nin yeni dönem projeleri arasında yer alan "Millet Evleri" kapsamında ilk çalışma, Taşkısığı'nda tamamlandı. Adapazarı Taşkısığı Millet Evi'nin nitelikli bir proje olduğunu ve açılışa hazırlandıklarını belirten Başkan Işıksu, "Adapazarı, dayanışması ile çok güzel. Hayırsever desteğiyle neticelenen Millet Evi'mizde sosyal hayata dair anlamlı etkinlikler yapacağız. Hayırlı olsun" dedi.

Adapazarı Belediyesi, mahalle kültürünü geliştiren sosyal projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Millet Evleri Projesi'nin ilki Taşkısığı'nda tamamlanmak üzere. Estetik mimarisi ile Taşkısığı Camii'nin hemen yanında, hayırsever desteğiyle tamamlanan Adapazarı Taşkısığı Millet Evi'nde, bölgenin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verecek birçok etkinliğin yapılması planlanıyor.

Adapazarı Taşkısığı Millet Evi'nin açılışına hazırlandıklarını belirten Başkan Mutlu Işıksu, "Adapazarı'mızda hamdolsun, birlik ve beraberliğin, yardımlaşma ve dayanışmanın en güzel örnekleri her daim sergileniyor. Adapazarı, dayanışması ile çok güzel. 15 Temmuz Camili Mahallemizde hayata geçirdiğimiz Kreş ve Gündüz Bakımevimiz gibi Taşkısığı Mahallemizde hayata geçirdiğimiz Millet Evimiz de hayırsever destekleriyle neticelendi. Projelerimize katkı sunan hayırseverlerimizin hepsinden Allah razı olsun. Millet Evimizde söz verdiğimiz gibi sosyal hayata dair anlamlı etkinlikler yapacağız. Burada Belediyemizin Bilgi Evi noktası olacak, kadın ve çocuklara eğitimler ve kurslar yapılacak. Bilgi Evi, Kur'an Kursu, Sağlık Ocağı ve Muhtarlık gibi hizmetlerin de olacağı Taşkısığı Millet Evi, şehrin kalbi Adapazarı'mıza hayırlı olsun" diye konuştu. - SAKARYA