Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama! Gelal nedir?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama! Gelal nedir?

Gelal adlı uygulama kargoları aynı yöne giden kişilerle buluşturacak. Koronavirüs salgını sürecinde dijital platformlara artan ilgi ile yeni bir istihdam alanı olması beklenen uygulama ortaya çıktı. Gelal taşımacı nedir?

Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama! Gelal nedir?
22.07.2020 16:15 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:19

Kargo ve taşımacılık sektöründe önemli bir değişim oluşturacak yeni bir uygulama hayata geçti. 'gelal' adı verilen uygulama kargoları aynı yöne giden kişilerle buluşturmak için tasarlandı. Pandemi süreci ve sonrasında dijital platformlara olan ilginin artmasıyla uygulamanın yeni bir istihdam alanı oluşturması bekleniyor.

Kargo ve taşımacılık sektöründe yeni nesil taşımacılık uygulaması 'gelal' hayata geçti. Aynı yöne giden kişiler sayesinde kargo taşımaları için gün ve saat sınırlamasını ortadan kaldıracağı belirtilen uygulamada; akşam saatlerinde, hafta sonunda ya da resmi tatillerde kargo teslimatı mümkün hale gelecek. Teknolojik altyapısı iki yılda tamamlanan uygulama ile kargolar, şubelere ya da aktarma merkezlerine uğramadan direkt alıcıya teslim edilecek. Göndericiler ve taşımacılar, kendi numaralarını paylaşmadan uygulama üzerinden anlık iletişim kurabilecek. Aynı yöne giden taşımacılar sayesinde kargolar, bir şehirden başka bir şehre bile birkaç saatte teslim edilebilecek. Alıcının evde olmadığı durumlarda kargolar, göndericinin belirlediği kişilere ya da güvenliğe teslim edilecek.

GELAL NEDİR? GELAL TAŞIMACI NEDİR?

Yapılan açıklamada; kısa sürede tüm Türkiye'ye yayılması planlanan proje, 'gelal' ve 'gelal Taşımacı' olmak üzere temelde iki uygulamadan oluşuyor. gelal Taşımacı uygulaması, taşımacılara gideceği yere kargo götürerek para kazanma fırsatı sunarken, taşımacıların sisteme yüklediği tüm bilgi ve belgeler sıkı güvenlik kontrolünden geçiriliyor. Güvenlik aşamasını başarıyla geçen taşımacıların sisteme kaydı tamamlanmış oluyor. Uygulama ile ek gelir elde etmek için bireysel üyelik ya da şirket üyeliği oluşturmak yeterli olacak. Bireysel üyelikte taşımacılar yaya olarak, motoruyla ya da aracıyla kazanç sağlayabilecek. Hali hazırda faaliyet gösteren kurye ve nakliye şirketlerinin yanı sıra kendi işini kurmak isteyen taşımacılar da sisteme kabul edilecek. Pandemi süreci ve sonrasında dijital platformlara olan ilginin artmasıyla uygulamanın yeni bir istihdam alanı oluşturması bekleniyor.Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı.

Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama! Gelal nedir?

KARGOLAR CANLI TAKİP EDİLECEK

Ayrıca; uygulama göndericilere, 'canlı takip' ve 'temassız teslimat' gibi birçok özellik sunacak. Uygulama sayesinde göndericiler, kargolarını aynı yöne giden taşımacılarla sigortalı gönderiyor. Kargolar hemen yola çıkıyor ve aktarma merkezlerine uğramadan hijyenik koşullarda taşınıyor. Uygulamada göndericilere kurye, kargo ve nakliye seçenekleri sunuluyor. Gönderi ücretini şubelere gitmeden uygulama üzerinden öğrenilebiliyor.

Kaynak: İHA

İlgili Haberler

Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi konusu nedir? Hürkuş: Göklerdeki Kahraman oyuncuları ve fragmanı
Hürkuş: Göklerdeki Kahraman filmi konusu nedir? Hürkuş: Göklerdeki Kahraman oyuncuları ve fragmanı
Elimiz Mahkum konusu nedir? Elimiz Mahkum oyuncuları ve özeti!
Elimiz Mahkum konusu nedir? Elimiz Mahkum oyuncuları ve özeti!
41 Gün filmi oyuncuları kim? 41 Gün konusu nedir? Adrift (41 Gün) fragmanı
41 Gün filmi oyuncuları kim? 41 Gün konusu nedir? Adrift (41 Gün) fragmanı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu Ekonomi
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu 3. Sayfa
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
Pınar'ın cansız bedenini yakan cani, dumanı soran komşularına 'Mangal yapıyorum' demiş 3. Sayfa
Pınar'ın cansız bedenini yakan cani, dumanı soran komşularına "Mangal yapıyorum" demiş
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü Dünya
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası Dünya
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor Magazin
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli
Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, denizin ortasında mahsur kaldı
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Pınar'ı katleden cani, 'İki pet şişe benzini neden aldın?' sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti
Pınar'ı katleden cani, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti
Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ı Fortuna Sittard'a sportif direktör yapacak
Acun Ilıcalı, eski eşi Şeyma Subaşı'nın eniştesi Merthan Açıl'ı Fortuna Sittard'a sportif direktör yapacak
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Son Dakika: Cuma günü Ayasofya'da 700 ila 1000 kişi namaz kılacak
Son Dakika: Cuma günü Ayasofya'da 700 ila 1000 kişi namaz kılacak
16 yaşındaki Eylem'den haber alınamıyor! Babası kızının sevgilisinden şüpheleniyor
16 yaşındaki Eylem'den haber alınamıyor! Babası kızının sevgilisinden şüpheleniyor
Ayasofya'da ilk cuma namazını kılacak isimlere gönderilen davetiye ortaya çıktı
Ayasofya'da ilk cuma namazını kılacak isimlere gönderilen davetiye ortaya çıktı
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Maske takmadığı için ceza kesilen kadın, gazetecinin üzerine yürüdü
Maske takmadığı için ceza kesilen kadın, gazetecinin üzerine yürüdü
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor
TESK Başkanı Palandöken'den internet üzerinden kurbanlık alacaklara uyarı
TESK Başkanı Palandöken'den internet üzerinden kurbanlık alacaklara uyarı
New York City'de staj yapan bir kadın personel, David Villa'nın kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti
New York City'de staj yapan bir kadın personel, David Villa'nın kendisine tacizde bulunduğunu iddia etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ozan Güven Michael Jackson Öztürk Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Tamer Tuna Fatih Terim Gökhan Gönül Bülent Korkmaz İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kız Ula Muğla Erkek
Şu an buradasınız: Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama! Gelal nedir? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 16:19:23. #1.15#
title