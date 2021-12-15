Tarsus Ticaret Borsası'nda sorumlu denetçi eğitimi yapıldı
AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen sorumlu denetçi eğitimi Tarsus Ticaret Borsası'nda başladı.
AKDENİZ, MERSİN (AA) - Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen sorumlu denetçi eğitimi Tarsus Ticaret Borsası'nda başladı.
Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ceylan Er, eğitime katılan kursiyerlere başarılar diledi.
Tarsus Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Ali Seçer de eğitim sonunda başarı göstererek denetçi olacakların, ülke ihracatına olumlu katkı sağlayacağına inandığını ifade etti.
AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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