Tarsus Kaymakam Otcu, uygulama noktalarını ziyaret etti
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Tarsus Kaymakam Otcu, uygulama noktalarını ziyaret etti

Tarsus Kaymakam Otcu, uygulama noktalarını ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan - Haberler | Güncel

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Ramazan Bayramı dolayısıyla polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti.

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Ramazan Bayramı dolayısıyla polis ve jandarma uygulama noktalarını ziyaret etti.

Otcu, Çamtepe, Batı Gişeleri ve D-400 karayolundaki kontrol noktasındaki emniyet ve jandarma personelinin Ramazan Bayramını kutladı, yetkililerden bilgi aldı.

Kontrol noktasından geçen araç sürücülerinin de bayramını tebrik eden Otcu, Kovid-19 tedbirlerine uyulması konusunda vatandaşları uyardı

Ziyarette İlçe Emniyet Müdürü Ercan Elbir ile İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İnanç Marım da yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Can Erdogan

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