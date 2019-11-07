Tarsus İdman Yurdu'ndan kreş ziyareti
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu'nun teknik heyeti ve oyuncuları, ziyaret ettikleri kreşte çocuklara bir araya geldi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu'nun teknik heyeti ve oyuncuları, ziyaret ettikleri kreşte çocuklara bir araya geldi.
Kulüp Başkanı Mustafa Şendağ, teknik direktör Ergün Penbe ve oyuncular, kreşte eğitim gören çocuklarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Penbe, yönetici ve öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi.