Tarsus İdman Yurdu'ndan kreş ziyareti

Tarsus İdman Yurdu'ndan kreş ziyareti

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu'nun teknik heyeti ve oyuncuları, ziyaret ettikleri kreşte çocuklara bir araya geldi.

07.11.2019 10:20 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:20
Tarsus İdman Yurdu'ndan kreş ziyareti

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekibi Tarsus İdman Yurdu'nun teknik heyeti ve oyuncuları, ziyaret ettikleri kreşte çocuklara bir araya geldi.

Kulüp Başkanı Mustafa Şendağ, teknik direktör Ergün Penbe ve oyuncular, kreşte eğitim gören çocuklarla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Penbe, yönetici ve öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA
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