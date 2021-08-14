TARSİM'den Mersin, Antalya ve Muğla'ya ziyaret
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TARSİM'den Mersin, Antalya ve Muğla'ya ziyaret

TARSİM'den Mersin, Antalya ve Muğla'ya ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TARSİM heyeti, yangın sebebiyle meydana gelen hasarları yerinde incelemek, üretici ile yetiştiricilere geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere, 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde Mersin, Antalya ve Muğla'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

TARSİM heyeti, yangın sebebiyle meydana gelen hasarları yerinde incelemek, üretici ile yetiştiricilere geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere, 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde Mersin, Antalya ve Muğla'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Engürülü, Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir, Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet, yangın sebebiyle meydana gelen hasarları yerinde incelemek, üretici ile yetiştiricilere geçmiş olsun dileklerini iletmek üzere, 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde, Mersin'in Aydıncık ilçesinde, Antalya'nın Manavgat ilçesinde ve Muğla'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Heyet, ilk olarak Mersin'in Aydıncık ilçesindeki üretici ve yetiştiricilerle bir araya gelerek, geçmiş olsun dileklerini iletti. Programın devamında, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yangın nedeniyle serası hasar gören sigortalı üretici Mustafa Mercan ziyaret edildi. Sigortalı üreticiye, 321 bin TL tazminat ödemesi, gerçekleştirilen sembolik çek töreni ile takdim edildi.

Son olarak Muğla'daki program kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ziyaret edilerek; yangında zarar gören tarım alanları hakkında bilgiler alındı ve TARSİM tarafından sürdürülen çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Yangın afetinin meydana gelmesini takiben sigortalı üretici ve yetiştiricilerden alınan ihbarları hızlı bir şekilde değerlendiren TARSİM'in bu kapsamda 10 milyon TL'lik hasar tespiti oldu ve sigortalılara 13 Ağustos tarihinde 8 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. - İSTANBUL

TARSİM'den Mersin, Antalya ve Muğla'ya ziyaret
TARSİM'den Mersin, Antalya ve Muğla'ya ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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