Tarlalarına kenevir eken çift, adliyeye sevk edildi (2)

23.08.2019 18:53

KOCA TUTUKLANDI, EŞİ SERBEST KALDI

Zonguldak'ta kendilerine ait tarlalara Hint keneviri bitkisi ektikleri iddiasıyla adliyeye sevk edilen M.A. ile eşi H.A., savcılıktaki işlemlerinin ardından Nöbetçi Mahkeme'ye çıkarıldı. Mahkemede ifade veren şüphelilerden M.A. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı, eşi H.A. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA