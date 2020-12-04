Çorumlu çiftçinin tarlada bulup 100 bin TL'ye satışa çıkardığı taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü
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Çorumlu çiftçinin tarlada bulup 100 bin TL'ye satışa çıkardığı taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü

04.12.2020 09:45 | Son Güncelleme: 04.12.2020 10:51

Çorum'da çiftçinin tarlasında bulup, hayvanları için yalak olarak kullandığı ve 100 bin TL'ye satmaya çalıştığı sırada ele geçirilen taş vaftiz teknesinin incelenmesi tamamlandı. Tarihi eserin milattan sonra 9 ila 10'uncu yüzyılda yeni doğmuş çocuklar ile evlilik törenlerinde evli çiftlerin kutsandığı vaftiz törenlerinde kullanıldığı belirlendi.

Ortaköy ilçesinde tarım ve hayvancılıkla uğraşan M.K. tarlada çalıştığı sırada ne olduğunu bilmediği taştan yapılı tekneyi, traktörle evine getirdi. M.K., taş tekneyi hayvanların su ihtiyacını karşılamak için evinin önüne yerleştirip, yalak olarak kullandı. Bir süre sonra taş teknenin, tarihi eser niteliği taşıdığını öğrendi. Yaptırdığı araştırmada teknenin 1200 yıllık taş vaftiz teknesi olduğunu anlayan M.K., tarihi eseri satmak için internet üzerinden bir siteye ilan verdi.

Çorumlu çiftçinin tarlada bulup 100 bin TL'ye satışa çıkardığı taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü

100 BİN TL'YE SATMAK İSTEYİNCE YAKALANDI

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eserin internet üzerinden 100 bin TL'ye satılmaya çalışıldığı bilgisi üzerine harekete geçip, operasyon düzenledi. Baskında M.K. yakalanarak gözaltına alındı. El konulan taş vaftiz teknesi ise belediye, müze ve jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu bulunduğu yerden kepçe ile bir araca yüklenerek Çorum Müzesi görevlilerine teslim edildi.

Çorumlu çiftçinin tarlada bulup 100 bin TL'ye satışa çıkardığı taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü

İNCELEMESİ TAMAMLANDI

Çorum Müze Müdürlüğü yetkililerince koruma altına alınan taş vaftizin incelemesi tamamlandı. Tarihi eserin kireçtaşı kayadan imal edilen milattan sonra 9 ve 10'uncu yüzyıllarda yapıldığı, yaklaşık 60'a 70 santimetre boyutlarında kare şekilli, içi oyuk, ön dış yüzeyinde gençlik ve yaşam gücünü sembolize eden sarmaşık motifi olduğu tespit edildi. Hz. İsa'yı temsil eden yuvarlak haleli haç motifi bulunan taş vaftizin kiliselerde yeni doğmuş çocuklar ile evlilik törenlerinde evli çiftlerin kutsandığı vaftiz törenlerinde kullanıldığı belirlendi. Eserin ön yüzündeki motiflerin ise kırmızı aşı boyası ile boyandığı anlaşıldı.

Çorumlu çiftçinin tarlada bulup 100 bin TL'ye satışa çıkardığı taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü
Çorumlu çiftçinin tarlada bulup 100 bin TL'ye satışa çıkardığı taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü
Çorumlu çiftçinin tarlada bulup 100 bin TL'ye satışa çıkardığı taş vaftiz teknesinin sırrı çözüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf ÇINAR

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