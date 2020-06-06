Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'dan Zorluoğlu'na ziyaret
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Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'dan Zorluoğlu'na ziyaret

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu'dan Zorluoğlu'na ziyaret
06.06.2020 09:59 | Son Güncelleme: 06.06.2020 09:59

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'nu ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Aksu'nun dün akşam AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın da yer aldığı heyetle Zorluoğlu'na tarihi belediye binasında ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Aksu'nun, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Karadeniz Bölgesi'ne yapılan yatırımlar hakkında bilgilendirmede bulunduğu ziyarette ayrıca Trabzon'da tarım ve hayvancılığı geliştirmek adına yapılabileceklerin değerlendirildiği aktarıldı.

Zorluoğlu'nun, Aksu'nun ziyareti dolayısıyla memnuniyet duyduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelerine yer verildi:

"Trabzon, özellikle 2000'li yılların başından itibaren daha çok turizmle öne çıkan bir şehir. Öyle ki 2002 yılının başında 2-3 bin arasında olan yatak sayı bugünlerde 40 binlere ulaştı. Üstelik pansiyonlar da bu rakama dahil değil. Şehrimiz turizm alanında ciddi bir sıçrama yaptı. Biri fındık, biri de çay olmak üzere stratejik iki ürünümüz var. Bu manada Trabzon'da yapılan ihracatın yüzde 90'ı fındık ihracatıdır. Aşağı yukarı 1 milyar doların üzerinde ihracatı olan şehirlerden biriyiz. 1 milyar dolar çok ciddi bir ihracat rakamı."

Trabzon'un spor kenti olduğunun da altını çizen Zorluoğlu, "Trabzon, spor anlamında çok önemli, çok güzel bir şehir. Çok sayıda spor tesisimiz ve spora çok düşkün halkımız var. Tarihi, spor başarılarıyla dolu olan bir kentiz. Önümüzdeki hafta Trabzonspor'umuzun maçları da yeniden başlıyor. Şehir olarak bunun heyecanını yaşıyoruz. Bu sene kalan maçlarımızı da kazanarak şampiyon olacağımıza gönülden inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Aksu, Büyükşehir Belediyesi anı defterini de imzaladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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