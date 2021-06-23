Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Zonguldak'ta Açıklaması

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Filyos Limanı ve Vadisi Projesi ile Zonguldak'ın her anlamda yıldız gibi parlayacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Filyos Limanı ve Vadisi Projesi ile Zonguldak'ın her anlamda yıldız gibi parlayacağını söyledi.

Bir dizi program için Zonguldak'a gelen Bakan Yardımcısı Fatih Metin, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Fatih Metin, burada yaptığı konuşmada, Zonguldak'ın bölgenin incisi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin en büyük projelerinden birinin Filyos Limanı ve Vadisi Projesi olduğunu hatırlatan Metin, "Bu bölgemize çok büyük katma değer sağlayacak önemli adım atılmış oldu. Filyos merkezinde Zonguldak'ın geleceği her anlamda ileriye dönük bir yıldız gibi parlayacak." ifadelerini kullandı.

Zonguldak'ın tarım ve ormancılık anlamında önemli bir kent olduğunu vurgulayan Metin, "Zonguldak'ın yüzde 59'u orman, yüzde 29'u tarım arazisi. Dolayısıyla yüzde 80-85 dolayında tarım ve orman alanları itibarıyla zengin bir ilimiz. O nedenle biz de 'Bu ilimize ve bu ilimizde yaşayan çiftçimize, üreticimize ve vatandaşımıza nasıl katkı verebiliriz?' bununla ilgili çalışıyoruz." diye konuştu.

Tarım ve hayvancılık yatırımları

Fındık ve cevizde atılım planladıklarını vurgulayan Metin, sözlerine şöyle devam etti:

"Hayvancılıkta yeni koyunculuk projeleriyle küçükbaş hayvancılıkta Zonguldak'ı önemli bir il haline getireceğiz. Mandacılıkta Türkiye'de 3-5 merkezden biri de Zonguldak'ın Çaycuma bölgesi. O bölgeyi de mandacılıkta önemli bir merkez haline getiriyoruz. Önümüzdeki dönemde vatandaşımızın gelirini artıracak kestane balı üretimiyle alakalı da desteklerimiz olacak. Yakın zamanda Özel İdaremizin destekleriyle başlayan Tarım İl Müdürlüğü olarak bu projelerde görev alan seracılık projelerinden inşallah önümüzdeki dönemde artışını sağlamış olacağız. Türkiye'de çok önemli bir katma değer ürünü haline gelmiş olan çileğin Zonguldak'ta da çiftçimiz, üreticimiz açısından gelirini artırıcı önemli bir meyve olması nedeniyle bu konuda da üretimi artırıcı desteklerimiz olacak."

33 projede 500 milyon liralık katkı

Metin, geçen sene orman köylüsüne 111 milyon liralık üretim bedeli ödediklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin defne yaprağının yarısının yetiştiği, üretildiği bir bölge bu bölge ve o yarısının da yarısı Zonguldak'ta üretiliyor. Türkiye'de defne yaprağı üretiminin dörtte biri Zonguldak il merkezinde oluyor. Bu anlamda da aromatik bitki anlamında da Zonguldak önemli bir merkez. Devlet Su İşleri olarak 33 projede 500 milyon liralık bir şu anda inşaatı devam eden çalışmamız var. 33 projede 500 milyon liralık bir katkıyı da önümüzdeki dönem içerisinde Zonguldak'ımıza vermiş olacağız."

Zonguldak'taki diğer ziyaretler

Bakan Yardımcısı Metin, Zonguldak'taki temaslarına, Valiliği ziyaret ederek başladı. Metin, daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürü Cemalettin Çataklı'nın hayatını kaybeden annesi Ayşe Çataklı'nın Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesinde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Devrek Orman İşletmesine bağlı yeni depoyu ziyaret eden Metin, açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Uzun Mehmet Camisi'nde incelemelerde bulundu.

MHP İl Başkanlığını ziyaret eden Metin, daha sonra "Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme Toplantısı"na katıldı. Metin, Çaycuma ilçesinde bulunan fide üretim tesisi ile Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) ile yapımı tamamlanan soğuk hava deposu ve parçalama tesisini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz