Tarım ve kırsal kalkınmaya 9 milyonluk destek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) İl Koordinatörlüğü 2020 yılı içerisinde bugüne kadar, IPARD Programı kapsamında, 78 adet projeye toplam 8 milyon 990 bin 45 TL hibe ödemesi gerçekleştirdi.

TKDK İl Koordinatörlüğü hibe ödemelerine devam ediyor. Samsun İl Koordinatörlüğü, 2020 yılı içerisinde bugüne kadar, IPARD Programı kapsamında, 78 adet projeye toplam 8 milyon 990 bin 45 TL hibe ödemesi gerçekleştirdi. 5 adet süt üreten tarımsal işletmeye 1 milyon 996 bin 972 TL, 2 adet kırmızı et üreten tarımsal işletmeye 605 bin 247 TL, 1 adet kanatlı et üreten tarımsal işletmeye 228 bin 479 TL, 2 adet meyve ve sebze ürünlerinin işlenmesi ve pazarlamasına yönelik tesise 839 bin 468 TL, 1 adet unlu mamuller üretim tesisine 835 bin TL, 58 adet tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği işletmesine 2 milyon 810 bin 391 TL ve 1 adet arıcılık işletmesine 44 bin 550 TL hibe ödemesi gerçekleştirildi.

Ayrıca Samsun'da kurulmuş olan 8 adet yerel eylem grubuna (Yakakent-Alaçam, 19 Mayıs, Salıpazarı, Asarcık, Ayvacık, Kavak, Havza ve Ladik Yerel Eylem Grubu) toplam 1 milyon 629 bin 936 TL avans ödemesi yapıldı. AB-Türkiye eş finansmanı ile yürütülen proje kapsamında Samsun'da YEG'lerin hazırlamış oldukları kalkınma stratejilerinin uygulanması için toplam 16,2 milyon TL hibe tahsis edildi.

Samsun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Kuruluş amacı, mevcut ve yeni kurulacak olan işletmeleri Avrupa Birliği standartlarına ulaştırmak olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, üretici ve yatırımcılarımızı hibe ile desteklemeye devam etmektedir. Samsun İl Koordinatörlüğü olarak, bugüne kadar toplam yatırım değeri 428,50 milyon TL olan bin 157 adet proje ile sözleşme imzalanmış ve yatırımlarını tamamlayan bin 22 adet projeye toplam 127,4 milyon TL hibe ödenmiştir. Yatırımları devam eden 135 adet projeye de yatırımlar tamamlandığında 64,42 milyon TL daha hibe ödenecektir. Ayrıca, sözleşme öncesi il koordinatörlüğümüzde incelemeleri devam eden, toplam yatırım tutarı yaklaşık 69 milyon TL olan 74 adet daha projemiz mevcut olup, sözleşme imzalanmasına müteakip, yatırımlar tamamlandığında bu projeler için de toplam 67 milyon TL hibe yatırımcılarımıza verilecektir. Bölgenin tarım ve hayvancılık alanında gelişmesine önemli katkıda bulunan TKDK, IPARD Programı kapsamındaki hibe desteklemelerine 2021 yılı içerisinde de devam edecektir. Üretici ve yatırımcılarımızın uygun projeleri, önümüzdeki çağrılarda da yüzde 70'lere varan hibeler ile desteklenecektir. Kırsal kalkınma alanlarındaki yatırımlara sağladığı destekler ile çok önemli bir vazifeyi yerine getiren TKDK ile tarımda nitelikli projelerin hayata geçirildiğini ifade eden Valimiz Doç. Dr. Zülkif Dağlı, TKDK tarafından il genelinde gerçekleştirilen yatırımların ve sağlanan desteklerin takdire şayan olduğunu belirtti. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı