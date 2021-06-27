Tarım ve Hayvancılığa Destek Sürecek
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Tarım ve Hayvancılığa Destek Sürecek

Tarım ve Hayvancılığa Destek Sürecek
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BASIN BÜLTENİTarım ve hayvancılığa destek sürecekBURSA - Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) başkanlığına tekrar seçilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, önümüzdeki süreçte birlik marifetiyle daha fazla projeye destek verileceğini açıkladı.

BASIN BÜLTENİ

Tarım ve hayvancılığa destek sürecek

BURSA - Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) başkanlığına tekrar seçilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, önümüzdeki süreçte birlik marifetiyle daha fazla projeye destek verileceğini açıkladı.

Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği'nin (HAGEL) Haziran Meclis Toplantısı Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde yapıldı. Genel kurul üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda, birlik başkanlığına Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tekrar seçilirken, birinci başkan vekili Süleyman Çelik ve ikinci başkan vekili de Emin Koçdemir oldu. Asil katip üyelerine Hakan Şener ve Mücahit Bozkurt seçilirken, Encümen üyeliklerine de Süleyman Çelik, Halil Arslan, Erkan Altıntaş, Emin Altın ve Mustafa Toksöz seçildi. Plan Bütçe Komisyonu ise Cemal Abdulnasır Yaşar, Atakan Ünsal, Cemil Demir, Adnan Bıyık ve Nazmi Seymen'den oluştu. Toplantıda, 2020 faaliyet raporu, 2021 yılı çalışma programı, 2020 mali yılı kesin hesap cetveli, 2021 mali yılı bütçe tasarısı okunarak oy birliğiyle kabul edildi.

"Fırsatlarla dolu bir şehir"

Toplantıya başkanlık eden Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, pandemi süreciyle beraber yaşanan sıkıntılardan dolayı bazı toplantıların ertelendiğini, rakamların giderek azalmasıyla normalleşmenin başladığını söyledi. Hayatın tamamen normale dönmesini temenni ettiklerini belirten Başkan Aktaş, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda buna ihtiyaç duyulduğunu ifade etti. Büyükşehir Belediyesi'nin ve birimlerin kırsala destekleri olduğunu, HAGEL'in de bu konuda önemli desteklerde bulunduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Önümüzdeki süreçte birlik marifetiyle daha fazla projeye destek verilecek. Bursa'da 13 belediyenin üye olduğu HAGEL, gelen projeleri her zaman destekledi. Vatandaşımız yeter ki proje getirsin. İlçe belediyeleri insanları bu yönde teşvik etmeli. Verimli topraklara sahip olan Bursa'da tarım ve hayvancılığı sonuna kadar desteklemeyi sürdüreceğiz. Yeter ki projeler insana dokunsun. Bursa gerçekten fırsatlarla dolu bir şehir. Son yıllarda ahududu, yabanmersini, gojiberry, lavanta gibi işler çok yükseldi. Bunun gibi daha çok kalemler var elimizde. İnsanları bu manada doğru yönlendirmeliyiz" dedi.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Tarım ve Hayvancılığa Destek Sürecek

Kaynak: Habermetre

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