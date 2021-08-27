Tarihi geri dönüş için geri sayım başladı! Ronaldo'nun Manchester United'a imza atması an meselesi

Juventus Teknik Direktörü Allegri'nin Cristiano Ronaldo'nun takımdan ayrılacağını açıklamasının ardından Portekizli yıldızın geleceği merak konusu oldu. Manchester United'ın efsane hocası Sir Alex Ferguson'un Ronaldo'yla konuşarak Kırmızı Şeytanlar'a gelmeye ikna ettiği ve transferin kısa süre içinde gerçekleşeceği öğrenildi. İmzaların atılması halinde Portekizli yıldız, son olarak 2009 yılında çimlerine bastığı Düşler Tiyatrosu olarak anılan Old Trafford'da yeniden sahne alacak.

Juventus'tan ayrılacağı kesinleşen Cristiano Ronaldo, eski takımı Manchester United'a dönmeye hazırlanıyor. Kırmızı Şeytanlar, yıldız futbolcunun menajeri Mendes'le temasa geçerek resmi teklifi iletti.

2 YILLIK SÖZLEŞMEYE İMZA ATACAK

Son zamanlarda Cristiano Ronaldo'nun adı sık sık Manchester City'le anılıyordu. İngiliz devinin, yıldız futbolcu için resmi teklif iletmediği öğrenildi. Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Ronaldo, Manchester United'da yeniden oynama fikrine sıcak bakıyor. İngiliz devi, önümüzdeki saatlerde yıldız futbolcunun menajerine, 2 yıllık sözleşmeyi gönderecek ve resmi imzalar atılacak.

ALEX FERGUSON DEVREYE GİRDİ

Cristiano Ronaldo'nun Manchester City'e transferinden vazgeçip Manchester United'a rotasını kırmasında Portekizli süperstarın babası gibi gördüğü Sir Alex Ferguson'ın yaptığı görüşmenin de etkili olduğu Daily Mirror tarafından iddia edildi.

Cristiano Ronaldo ve Sir Alex Ferguson

MANCHESTER UNİTED KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

2003 yılında Sir Alex Ferguson'un teknik direktörlüğünü yaptığı Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu Sporting Lizbon'dan 19 milyon euro bonservis karşılığında renklerine bağlamıştı. Portekizli yıldız, deneyimli hoca yönetimindeki Kırmızı Şeytanlar'da 292 maça çıkarken 118 gol ve 69 asist yapma başarısı gösterdi. Ronaldo, Manchester United'da 3 lig şampiyonluğu, 2 lig kupası, 2 Community Shield, 1 FA Kupa, 1 Dünya Kulüpler Kupası, 1 Şampiyonlar Ligi kazanırken 2 kez de Premier Lig'de sezonun en iyi futbolcusu oldu.