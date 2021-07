Tarantino, Kill Bill 3 için Maya Hawke'i düşünüyor

Quentin Tarantino, Kill Bill 3'ü yaparsa, Maya Hawke'nin daha önce gerçek hayattaki annesi Uma Thurman tarafından canlandırılan Gelin'in kızını oynamasını istediğini açıkladı.

Kill Bill'de Gelin, kendisini ve doğmamış çocuğunu öldürmeye çalıştıktan sonra bir suikast ekibinden intikam alma görevinde olan bir kadındı. Filmde ayrıca Lucy Liu, Michael Madsen ve Daryl Hannah da yer alıyor.

Tek bir film olarak çekilmesine rağmen yaklaşık dört saati bulan Kill Bill, 2003 ve 2004'te olmak üzere iki ayrı part halinde yayınlanmıştı.

Tarantino, The Joe Rogan Experience'a verdiği bir , "Bence bu sadece yirmi yıl sonra karakterleri yeniden canlandırma fikri bile güzel ve şimdi gelini, B.B Kiddo'yu Uma'yı [Thurman] ve kızı Maya'yı [Hawke] bu şeye dahil edebilme fikri bile heyecan verici olurdu."

Tarantino, Hawke ile daha önce de çalışmıştı. Hawke, yönetmenin 60'ların sonlarında Tinsel Town hakkındaki filmi olan Once Upon a Time in Hollywood'da Manson ailesinin bir üyesini canlandırdı.

Bununla birlikte, oyuncu Netflix'in en beğenilen dizilerinden Stranger Things'deki Robin rolüyle tanınıyor ve bu rolü Stranger Things'in 4. sezonunda yeniden canlandıracak.

Kill Bill 3'ün yapılıp yapılmayacağını henüz belli değil. Tarantino uzun zamandır 10 film yaptıktan sonra emekli olacağını söylüyor ve şu anda dokuz numarada, bu yüzden bir sonraki projesi ne olursa olsun büyük olasılıkla son projesi olacak.

Geçtiğimiz günlerde bir podcast'e konuk olan ünlü yönetmen, "Yönetmenlerin çoğunun son filmleri çok berbat, belki de başka bir film yapmamalıyım çünkü son filmde çuvallamaktan hiç memnun olmam" açıklamalarında bulunmuştu.

Tarantino'nun Kill Bill'i çekip çekmeyeceği belli değil fakat siz yine de kendisinin filmlerini izlemek isterseniz Netflix'i kullanabilirsiniz. Hatta eklentisiyle uzaktaki arkadaşlarınızla film keyfi bile yapabilirsiniz.

Kaynak: Turkmmo