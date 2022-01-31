Taraftarlar şaka sanmıştı! Galatasaray'ın yeni savunmacısı Semih Kaya

Yerli savunmacı arayan Galatasaray'ın gündemine Semih Kaya geldi. Tecrübeli defans oyuncusu Yeni Malatyaspor'dan resmen ayrıldı. Semih'in Yeni Malatyaspor'dan ayrılmasıyla Galatasaray'a döneceği iddiaları da kuvvete bindi.

TARAFTAR ÖFKELİ

Gomis transferiyle ikiye bölünen Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Semih Kaya da tek vücut oldu. Taraftarlar, Semih'in dönmesini istemiyor. Burak Elmas ve yönetimine ağır tepkiler var.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler: