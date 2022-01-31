Taraftarlar şaka sanmıştı! Galatasaray'ın yeni savunmacısı Semih Kaya - Haberler Spor
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Taraftarlar şaka sanmıştı! Galatasaray'ın yeni savunmacısı Semih Kaya

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
 - Güncelleme:
Taraftarlar şaka sanmıştı! Galatasaray'ın yeni savunmacısı Semih Kaya

Tecrübeli defans oyuncusu Semih Kaya, Yeni Malatyaspor'dan resmen ayrıldı. Galatasaray'ın, Semih'le anlaşmaya vardığı konuşuluyor. Bu transfere karşı çıkan Sarı-Kırmızılı taraftarlar, yönetime sert tepki gösterdi.

Yerli savunmacı arayan Galatasaray'ın gündemine Semih Kaya geldi. Tecrübeli defans oyuncusu Yeni Malatyaspor'dan resmen ayrıldı. Semih'in Yeni Malatyaspor'dan ayrılmasıyla Galatasaray'a döneceği iddiaları da kuvvete bindi.

Taraftarlar şaka sanmıştı! Galatasaray'dan son bomba Semih Kaya

TARAFTAR ÖFKELİ

Gomis transferiyle ikiye bölünen Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Semih Kaya da tek vücut oldu. Taraftarlar, Semih'in dönmesini istemiyor. Burak Elmas ve yönetimine ağır tepkiler var.

İşte sosyal medyadaki bazı tepkiler:

Taraftarlar şaka sanmıştı! Galatasaray'ın yeni savunmacısı Semih Kaya

Taraftarlar şaka sanmıştı! Galatasaray'dan son bomba Semih Kaya

Taraftarlar şaka sanmıştı! Galatasaray'dan son bomba Semih Kaya

Taraftarlar şaka sanmıştı! Galatasaray'dan son bomba Semih Kaya

Taraftarlar şaka sanmıştı! Galatasaray'dan son bomba Semih Kaya

Taraftarlar şaka sanmıştı! Galatasaray'dan son bomba Semih Kaya

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Semih Kaya, Spor, Haber

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Yorumlar (4)

Metin Demir:

çöp yünetim çöp tıransferler

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Kenan Tetik:

Terimin bıraktığı yerden Burak çöpleri toplamaya devam ediyor neyse malatya bundan kurtuldu böyle bir şey olabilrmi

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Cüneyt Dönmez:

Bu taraftarlar arda geri geldiğinde neden tepki göstermedi?

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