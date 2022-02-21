Taraftarın başından aşağı kaynar sular döküldü! Torrent'ten duyduklarına inanamadılar

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray'da sular durulmuyor. Fatih Terim'den sonra görevi devralan İspanyol hocanın Göztepe maçından önce kullandığı ifadeler tepki çekti.

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"HER PUANI SAYIYORUZ"

Torrent, "İki takım için de çok önemli maç. Her puanı sayıyoruz artık. Geçtiğimiz hafta iyi bir hazırlık yaptığımızı düşünüyorum. Agresif bir takımla oynayacağız. Ona göre hazırlığımızı yaptık" açıklamasını yaptı, ortalık karıştı. Torrent'in küme düşme hattındaki durumu kabullendiğine dair yorumlar yaptı.

Bazı taraftar tepkileri: