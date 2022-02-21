Taraftarın başından aşağı kaynar sular döküldü! Torrent'ten duyduklarına inanamadılar - Haberler
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Taraftarın başından aşağı kaynar sular döküldü! Torrent'ten duyduklarına inanamadılar

Haberler.com, Ömer Özarslan - Spor
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Galatasaray'ın hocası Domenec Torrent, Göztepe maçından önce verdiği demeçle taraftarı çıldırttı. İspanyol hocanın, "Artık her puanı sayıyoruz" ifadesi büyük tepki çekti.

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Galatasaray'da sular durulmuyor. Fatih Terim'den sonra görevi devralan İspanyol hocanın Göztepe maçından önce kullandığı ifadeler tepki çekti.

Taraftarın başından aşağı kaynar sular döküldü! Torrent'ten duyduklarına inanamadılarGörüntü: beIN

"HER PUANI SAYIYORUZ"

Torrent, "İki takım için de çok önemli maç. Her puanı sayıyoruz artık. Geçtiğimiz hafta iyi bir hazırlık yaptığımızı düşünüyorum. Agresif bir takımla oynayacağız. Ona göre hazırlığımızı yaptık" açıklamasını yaptı, ortalık karıştı. Torrent'in küme düşme hattındaki durumu kabullendiğine dair yorumlar yaptı.

Bazı taraftar tepkileri:

Taraftarın başından aşağı kaynar sular döküldü! Torrent'ten duyduklarına inanamadılar

Taraftarın başından aşağı kaynar sular döküldü! Torrent'ten duyduklarına inanamadılar

Taraftarın başından aşağı kaynar sular döküldü! Torrent'ten duyduklarına inanamadılar

Taraftarın başından aşağı kaynar sular döküldü! Torrent'ten duyduklarına inanamadılar

Taraftarın başından aşağı kaynar sular döküldü! Torrent'ten duyduklarına inanamadılar

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Domenec Torrent, Galatasaray, Spor, Haberler

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