Taraftar küplere bindi! Galatasaraylı Şahan Gökbakar'dan çıldırtan paylaşım - Haberler Spor
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Taraftar küplere bindi! Galatasaraylı Şahan Gökbakar'dan çıldırtan paylaşım

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabında yaptığı ankette Galatasaraylı taraftarları çıldırttı. Gökbakar açtığı ankette, "Galatasaray-Trabzonspor maçını kim kazanır?" sorusu yöneltti ancak Galatasaray'a ihtimal açmadı. Taraftarlardan ağır yorumlar geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Sarı-Kırmızılılar, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor, Trabzonspor ise şampiyonluğa koşuyor.

Taraftar küplere bindi! Galatasaraylı Şahan Gökbakar'dan çıldırtan paylaşım

"KİM KAZANIR?"

Galatasaraylı Şahan Gökbakar, maç öncesi açtığı ankette takımın taraftarlarını hayli kızdırdı. Gökbakar, "Galatasaray vs Trabzonspor maçını kim, kaç farkla kazanır?" sorusu yöneltti. Ancak ankette Galatasaray'ın galibiyetine ihtimal açmadı.

Taraftar küplere bindi! Galatasaraylı Şahan Gökbakar'dan çıldırtan paylaşım

İşte Şahan Gökbakar'a gelen tepkiler:

Taraftar küplere bindi! Galatasaraylı Şahan Gökbakar'dan çıldırtan paylaşım

Taraftar küplere bindi! Galatasaraylı Şahan Gökbakar'dan çıldırtan paylaşım

Taraftar küplere bindi! Galatasaraylı Şahan Gökbakar'dan çıldırtan paylaşım

Taraftar küplere bindi! Galatasaraylı Şahan Gökbakar'dan çıldırtan paylaşım

Taraftar küplere bindi! Galatasaraylı Şahan Gökbakar'dan çıldırtan paylaşım

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Şahan Gökbakar, Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Haber

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Yorumlar (1)
vedat cici :doğru demiş forvet bile yok uzun zamandır inşallah büyük fark yemeyiz bu galatasarayın kazanma ihtimali sıfır Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
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