Taraftar küplere bindi! Galatasaraylı Şahan Gökbakar'dan çıldırtan paylaşım
Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabında yaptığı ankette Galatasaraylı taraftarları çıldırttı. Gökbakar açtığı ankette, "Galatasaray-Trabzonspor maçını kim kazanır?" sorusu yöneltti ancak Galatasaray'a ihtimal açmadı. Taraftarlardan ağır yorumlar geldi.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında bugün Galatasaray ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Sarı-Kırmızılılar, tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşıyor, Trabzonspor ise şampiyonluğa koşuyor.
"KİM KAZANIR?"
Galatasaraylı Şahan Gökbakar, maç öncesi açtığı ankette takımın taraftarlarını hayli kızdırdı. Gökbakar, "Galatasaray vs Trabzonspor maçını kim, kaç farkla kazanır?" sorusu yöneltti. Ancak ankette Galatasaray'ın galibiyetine ihtimal açmadı.
İşte Şahan Gökbakar'a gelen tepkiler: