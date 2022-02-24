Taraftar artık ağlanacak hale gülüyor! Fenerbahçe'nin yediği gol dalga konusu oldu - Haberler
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Taraftar artık ağlanacak hale gülüyor! Fenerbahçe'nin yediği gol dalga konusu oldu

Haberler.com, Ali Gülhan - Spor
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UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu play-off maçında Slavia Prag'la deplasmanda karşı karşıya gelen Fenerbahçe mücadelenin 19. dakikasında yediği golle 1-0 geriye düştü. Schranz'ın attığı golde temsilcimizin savunmasının dağınık görüntüsüne sarı-lacivertli taraftarlar dalga geçerek tepki gösterdi.

Fenerbahçe ile Slavia Prag, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Sinobo Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 3-2'nin rövanşında henüz 27. dakikada 2-0 geriye düşen temsilcimizin kalesinde gördüğü ilk gol tepki çekti.

DEFANSTA BÜYÜK HATA

Slavia Prag atağında arka direğe atılan topa vuran futbolcu, meşin yuvarlığa metrelerce yükseklik kazandırdı. Yere düşmesi neredeyse 3 saniyeyi bulan top takım arkadaşından sekip Tisserand'ın dizine çarparak Schranz'ın önünde kaldı. Slovak futbolcu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu gole sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyada tepki gösterirken adeta defansta yapılan hatalarla dalga geçti.

Taraftar artık ağlanacak hale gülüyor! Fenerbahçe'nin yediği gol dalga konusu olduGörüntü: Exxen

Taraftar artık ağlanacak hale gülüyor! Fenerbahçe'nin yediği gol dalga konusu olduGörüntü: Exxen

Taraftar artık ağlanacak hale gülüyor! Fenerbahçe'nin yediği gol dalga konusu olduGörüntü: Exxen

Taraftar artık ağlanacak hale gülüyor! Fenerbahçe'nin yediği gol dalga konusu olduGörüntü: Exxen

Taraftar artık ağlanacak hale gülüyor! Fenerbahçe'nin yediği gol dalga konusu olduGörüntü: Exxen

Taraftar artık ağlanacak hale gülüyor! Fenerbahçe'nin yediği gol dalga konusu olduGörüntü: Exxen

Taraftar artık ağlanacak hale gülüyor! Fenerbahçe'nin yediği gol dalga konusu olduGörüntü: Exxen

Ali Gülhan
Haberler.com Haberler.com - Spor

Slavia Prag, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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