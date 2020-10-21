Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı

21.10.2020 11:39 | Son Güncelleme: 21.10.2020 12:46

İsim benzerliği yüzünden tapuda yapılan hatalı bir işlemi fırsata dönüştüren kişi, Tokat'ta kendisine ait olmayan bir araziyi satıp parasını alarak hem arazi sahibini hem de araziyi alan şahsı dolandırdı. 555 bin lira ödeyip arsayı alan müteahhit, arazinin başkasına ait olduğunu öğrenince hayatının şokunu yaşadı.

Tokat'ta müteahhit yapan Abdullah Coşar (34) yaklaşık 2 yıl önce Topçam Mahallesinde bulunan 2 dönümlük arsayı emlakçı aracılığıyla H.G isimli şahıstan satın almak istedi. Tokat Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne giden Coşar, H.G isimli şahsa 555 bin lira ödeyerek arazinin tapusunu aldı. Coşar, satın aldığı arazinin yanında bulunan parselleri de almak istedi. Arazi sahipleri ile görüşen yılların müteahhidi hayatının şokunu yaşadı.

Satın aldığı arsanın gerçek sahibinin bir başka kişi olduğunu öğrenince soluğu Tapu Müdürlüğünde aldı. Burada yapılan incelemede arsanın yanlışlıkla, Tokat'ta yaşayan arazinin gerçek sahibi H.G yerine, isim benzerliği bulunan Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı başka bir H.G'ye tahsis edildiği tespit edildi. Konu mahkemeye taşındı. Yaklaşık 2 yıldır devam eden mahkeme dava da söz konusu taşınmazın üçüncü kişilere devir ve satışının önlenmesi için tapu kaydı üzerine ihtiyati tedbir konuldu.

Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı

TAPUSUNU ALDIKTAN İKİ GÜN SONRA ŞOK OLDU

Yap-sat için arsayı satın aldıklarını ifade eden Coşar, "Tapumuzu aldıktan sonra arsamıza geldik. Buradaki niyetimizde inşaat yapmaktı. Çevredeki arsa komşularına satılık yerleri olup olmadığını sorduk. Komşu arsa sahibi 'Bu arsanın sahibi burayı satmaz' dedi. Bunun üzerine tapuya başvurdum. Onlarda yanlışlık olduğunu tespit ettiler. Arsayı satın aldığımız kişiye ulaştılar 'Paranızı alalım, arsayı iade edin' dediler. Biz de kabul ettik. Ama ortada ne para var ne de tapu var. Çok büyük bir mağduriyet var" dedi.

İSİM BENZERLİĞİ NEDENİ İLE ARSA BAŞKASINA TAHSİS EDİLMİŞ

Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde isim benzerliği nedeni ile yapılan hatadan dolayı mağdur olduğunu belirten Coşar, yaşadığı çaresizliği dile getirdi. Coşar, "Tapudan edindiğimiz bilgiye göre bu arsa üzerinde yaklaşık 15 yıl önce kadastro düzenlemesi yapılmış. Kadastro sürecinde isim benzerliğinden başka bir kişiye burası onaylanmış. Tapu bu yanlışlığını kabul ediyor. Ama bize yanlışlık yaptık tapumuzu geri devredin diyorlar. 'Pardon tapumu devret' bizim paramız nerde?" diye konuştu.

Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı

"MAĞDUR İKEN SUÇLU DURUMA DÜŞTÜM"

Tapusunun elinde olmasına rağmen hükümsüz olduğunu belirten Coşar, "Burada benim yapmış olduğum bir gerçek tapu dairesine güvenmek oldu. Devletin kurumuna güvenmeyip de biz kime güveneceğiz? Tapumuz olmasına rağmen burada bir işlem yaptıramıyorum. Araziyi bize satan kişi ile irtibat kuramadık, görüşmemiz olmadı. Ben mağdurken suçlu duruma düştüm. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum, ben yandım başkası yanmasın"

Öte yandan gerçek arsa sahibinin geçtiğimiz yıl hayatını kaybettiği, Ankara'da yaşayan mirasçılarının davaya müdahil olduğu öğrenildi. Samsun istinaf mahkemesine sürecinin devam ettiği kaydedildi.

Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı
Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Satın aldığı tarhanaları beğenmedi, kendine ait işletme kurdu
Satın aldığı tarhanaları beğenmedi, kendine ait işletme kurdu
Suudiler'in Türkiye'deki gayrimenkullerini satışa çıkarması fırsata dönüşüyor
Suudiler'in Türkiye'deki gayrimenkullerini satışa çıkarması fırsata dönüşüyor
Tekirdağlı emlakçı ABD'deki araziyi Türk Lirası'yla satıyor
Tekirdağlı emlakçı ABD'deki araziyi Türk Lirası'yla satıyor
Haber Yorumları (3)
AHMET: ortada çok ciddi devleti küçük düşürme var. tapu dairelerinin yaptığı hatalar bizzat yapana ödettirilmelidir. Kişilerin hakkını aramak için çırpınması devletin en büyük ayıbıdır. o tapuyu tanzim eden, evrakları oluşturanların tamamı memurluktan atılmalı ve haklarında tazminata hüküm verilmelidir. devlet o mazlumun parasını bizzat vermek ve dolandırıcıdan almak zorundadır. kendi yaptıkları hatayı vatandaşına ödeten kuruma devlet değil, olsa olsa eşkiyalık denir
Cevap Yaz 1 4 Yayından Kaldır
TEOMAN: Tapu memurlarından tahsil edilmelidir. Adama tapu verenler de bu işin içindedir.
Cevap Yaz 1 7 Yayından Kaldır
DS: kesinlikle katılıyorum.
Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Bülent Turan Abdülhamit Gül Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Doğuş Cem Yılmaz Türkan Şoray Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ozan Kabak Serdar Aziz Gökhan Gönül Malcolm Thomas Garry Rodrigues
Daha Fazla Genç Milli Ankara Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tapuda yapılan hatayı fırsata çevirdi, kendine ait olmayan araziyi sattı - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.10.2020 13:12:26. #1.15#
title