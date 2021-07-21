TANKER, TARLADAKİ TRAKTÖRÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ; 1 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TANKER, TARLADAKİ TRAKTÖRÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ; 1 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BOLU'da tanker TEM Otoyolu kenarındaki tarlada bulunan traktörün üzerine devrildi.

BOLU'da tanker TEM Otoyolu kenarındaki tarlada bulunan traktörün üzerine devrildi. Kazada tanker şoförü yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Kürkçüler mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Adem Katırancı yönetimindeki 34 NK 2290 plakalı tanker, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerleri aşarak yol kenarındaki tarlada bulunan park halindeki traktörün üzerine devrildi. Kazada tanker şoförü Katırancı yaralandı. Sulama yapan traktörün üzerinde kimsenin olmaması faciayı önledi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adem Katırancı Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Katırancı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazanın ardından, itfaiye ekibinin yaptığı incelemenin ardından tankerin kaldırılması için çalışma başlatıldı.

TANKER, TARLADAKİ TRAKTÖRÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ; 1 YARALI
TANKER, TARLADAKİ TRAKTÖRÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ; 1 YARALI
TANKER, TARLADAKİ TRAKTÖRÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ; 1 YARALI
TANKER, TARLADAKİ TRAKTÖRÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ; 1 YARALI
TANKER, TARLADAKİ TRAKTÖRÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ; 1 YARALI
TANKER, TARLADAKİ TRAKTÖRÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ; 1 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Devrilen otobüsten kaçan Afgan göçmenler bahçede saklanırken yakalandı
Devrilen otobüsten kaçan Afgan göçmenler bahçede saklanırken yakalandı
Kaza yapan ehliyetsiz sürücünün baba korkusu: Babam duyarsa ben ne yapacağım
Kaza yapan ehliyetsiz sürücünün baba korkusu: Babam duyarsa ben ne yapacağım
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Varank Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Alişan Hande Erçel Hande Yener Kaan Yıldırım
Spor Balotelli Fatih Terim Metin Oktay Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TANKER, TARLADAKİ TRAKTÖRÜN ÜZERİNE DEVRİLDİ; 1 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.7.2021 14:05:24. #1.15#

title