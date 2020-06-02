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Tanju Çolak, Türkiye'deki kulüp başkanlarına sert çıktı: Kulüplerin parası deniz, yemeyen keriz

Türk futbolunun "Altın Ayakkabı" sahibi efsane golcüsü Tanju Çolak gündemi değerlendirdi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin siyah-beyazlıların ekonomik durumuyla ilgili yaptığı açıklamaları eleştiren Çolak, kulüp başkanlarının enkaz bırakarak görevlerinden ayrıldıklarını söyledi.

02.06.2020 10:34 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:05

Galatasaray ve Fenerbahçe formalarıyla sayısız başarı kazanan efsane golcü Tanju Çolak, Türk futbol gündemini değerlendirdi.

Youtube kanalında gazeteci Haluk Yürekli ile hazırladığı "Gündemin Kralı" programında açıklamalarda bulunana Çolak, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi eleştirirken Türkiye'deki kulüp başkanlarından hesap sorulmadığına vurgu yaptı.

AHMET NUR ÇEBİ'YE: FİKRET ORMAN'A SORACAKSIN, "PARALAR NEREDE?" DİYE

Ahmet Nur Çebi'nin karşılaşacağı zor durumları bilerek göreve geldiğini söyleyen Tanju Çolak, "Ahmet Nur Çebi, daha önce Beşiktaş'a hiç gelmedi mi? Arka bahçesinde yaşananları bilmiyor muydu? Fikret Orman'ın yönetiminde yok muydu? 6 sene boyunca kör müydü, duymuyor muydu? Ben Ahmet Nur Çebi'yi insan olarak çok seviyorum ama kendisi, Fikret Orman'dan enkaz devraldığını bilmiyor muydu? Fikret Orman'a soracaksın: Paralar nerede? Nereye gitti, nasıl uçtu? Bunları soracaksın" dedi.

"BEŞİKTAŞ AMATÖR YÖNETİLİYOR"

Efsane golcü siyah-beyazlı kulübün amatör yönetildiğini ifade ederek, "Beşiktaş taraftarını tebrik ediyorum. Fikret Orman'a 'Paralar nerede?' diye bir sordular, iki sordular, üçüncüde zaten seçim kararı aldı. Orman zaten kaçmak, gitmek istiyordu çünkü çok büyük dedikodular başlamıştı. Taraftar bir bağırdı, Fikret Orman ilk fırsatta çekti gitti. Şimdi enkaz Ahmet Nur Çebi'de. Çebi Beşiktaş'ı kendi şirketi gibi profesyonel yönetildiğini düşünüyordu ama bir baktı, Beşiktaş amatör yönetiliyor" şeklinde konuştu.

"KULÜPLERİN PARASI DENİZ, YEMEYEN KERİZ"

Kulüp başkanlarının enkaz bırakarak görevlerinden ayrıldığını söyleyen Çolak, "Türkiye'de giden hangi başkandan hesap soruluyor? Herkes geliyor, kafasına göre yönetiyor. Kazanıyor, kazandırıyor, hayatını en iyi şekilde yaşıyor, bir güzel de hava yapıp namını da yükseltiyor, sonra da 'Hadi eyvallah' deyip gidiyor ve enkaz bırakıyor. Kulüplerin parası deniz, yemeyen keriz. Yaşadıklarımız da örnekleri de ortada" dedi.

"BIRAKIN MASADAKİ ŞAMPİYONLUKLARI"

Beşiktaş'ın 1986/87 sezonuyla ilgili şampiyonluk talebine Galatasaray'ın verdiği yanıtı değerlendiren başarılı futbol adamı, "Galatasaray'ın açıklaması sert bir açıklama ancak Beşiktaş'ın hak ettikleri bir açıklama. Bırakın masadaki şampiyonlukları arkadaş, sahadaki şampiyonluklara gelin. Geriye dönmenin kime ne kazancı var? Hiçbir şey kazanmıyorsunuz, aksine kaybediyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Tanju Çolak, Türkiye'deki kulüp başkanlarına sert çıktı: Kulüplerin parası deniz, yemeyen keriz
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