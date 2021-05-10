"Tam kapanma"nın 11'inci gününde de Doğu Anadolu'da sessizlik hakim

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Mayıs Pazartesi 05.00'e kadar sürecek "tam kapanma"nın 11'inci gününde de Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de tedbirlere uyulduğu gözlendi.