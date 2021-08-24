Talas'ta Mehmet Kemiksiz konseri
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Talas'ta Mehmet Kemiksiz konseri

Talas'ta Mehmet Kemiksiz konseri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi Yunus Emre Yılı münasebetiyle Tasavvuf Musikisi Konseri düzenleyecek.

Talas Belediyesi Yunus Emre Yılı münasebetiyle Tasavvuf Musikisi Konseri düzenleyecek.

TRT Sanatçısı Mehmet Kemiksiz'in Yunus Emre'nin şiirlerinden oluşan eserleri seslendireceği konser 27 Ağustos Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Kayseri Üniversitesi 15 Temmuz Yerleşkesi Konferans Salonu'ndaki konserle ilgili 0531 421 25 25 numaralı telefondan bilgi alınabilecek.

Pandemi kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecek olan konseri vatandaşlar ücretsiz olarak izleyebilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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