Turistler ile satıcılar arasında 'eksik para' kavgası kamerada
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Turistler ile satıcılar arasında 'eksik para' kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI - Haberler | 3. Sayfa

Turistler ile satıcılar arasında 'eksik para' kavgası kamerada Taksim'de turistler ile satıcılar arasında tekmeli yumruklu kavga Taksim Meydanı'nda turistler ile satıcılar arasında eksik para kavgası çıktı.

Turistler ile satıcılar arasında 'eksik para' kavgası kamerada

Taksim'de turistler ile satıcılar arasında tekmeli yumruklu kavga

İSTANBUL - Taksim Meydanı'nda turistler ile satıcılar arasında eksik para kavgası çıktı. Kavgada kadın ve erkekler birbirine girdi. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Taksim Meydanı'nda gerçekleşti. Bir grup turist alış veriş yaptığı satıcı ile fiyat konusunda anlaşamayınca aralarında kavga çıktı. Kavgada kadın ve erkeklerin birbirine tekmeler ve yumruklar salladığı kameraya yansıdı. Olaya çevre satıcılardan da destek geldi. Polisin olaya müdahalesi ile kavga ayrıldı.

Turistler ile satıcılar arasında 'eksik para' kavgası kamerada
Turistler ile satıcılar arasında 'eksik para' kavgası kamerada
Turistler ile satıcılar arasında 'eksik para' kavgası kamerada
Turistler ile satıcılar arasında 'eksik para' kavgası kamerada
Turistler ile satıcılar arasında 'eksik para' kavgası kamerada
Turistler ile satıcılar arasında 'eksik para' kavgası kamerada
Turistler ile satıcılar arasında 'eksik para' kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜMER AVCI

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