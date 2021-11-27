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Taksiciler Odası Başkanı Aksu'dan zam talebi

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Taksiciler Odası Başkanı Aksu'dan zam talebi

İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi, taksi dolmuş, minibüs, servis ve özel halk otobüsleri taşıma ücretlerine kilometre başı yüzde 60, taksimetre açılış ve bindi ücretlerine ise yüzde 100 zam yapılmasını talep etti.

EYÜP, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi, taksi dolmuş, minibüs, servis ve özel halk otobüsleri taşıma ücretlerine kilometre başı yüzde 60, taksimetre açılış ve bindi ücretlerine ise yüzde 100 zam yapılmasını talep etti.

UKOME toplantısı konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, ek gündem maddesi olarak zam talebinde bulundu.  Aksu, "Taksi, taksi dolmuş, minibüs, servis ve özel halk otobüsleri taşıma ücretlerine kilometre başı yüzde 60, taksimetre açılış ve bindi ücretlerine ise yüzde 100 zam yapılmasını ayrıca trafik yoğunluğuna göre duyarlı dinamik taksimetreye geçilmesini, ticari taksilerde ve bütün ticari araçlarda kullanılan araçların kullanım yaşının 6 yaştan, 8 yaşa, taksi dolmuşlarda kullanımının, 10 yaştan 12 yaşa çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.

"ŞOFÖR ÇALIŞMA YAŞ SINIRI 69 YAŞ OLSUN"

Eyüp Aksu,  "Aynı zamanda ticari araçlarda İBB çalışma ruhsatı süresini dolduran, esnafımızın araç ruhsat sürelerinin 1 yıl uzatılmasını, takside kullanılan araçlarda segment dayatmasının kaldırılarak rekabete açılmasını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından taksilerde kullanılan araçlarda yüzde 51 yerli ve millilik şartının aranmadığı İstanbul'da kullanılan araçlarda zorunlu olan yüzde 51 yerli ve millilik şartının kaldırılmasını, ticari araçlarda Ulaştırma Bakanlığımızın oluru ile uzatılan şoför çalışma yaş sınırının 69 yaş olarak güncellenmesini, takside kullanılan araçlarda ilk alım yaşının yıl sonuna kadar 0-2 yaş sınırlanmasının süresiz devam etmesini Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu olarak ek gündem maddesi olarak sunuyoruz" diye konuştu.

İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ise bu maddelerin ikinci bir UKOME gündemi olduğunu ve bu taleplerin bir sonraki UKOME toplantısına kadar incelenip, sonrasın gündeme alınması gerektiğini söyledi.


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