Taksiciler Odası Başkanı Aksu'dan zam talebi

EYÜP, İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, taksi, taksi dolmuş, minibüs, servis ve özel halk otobüsleri taşıma ücretlerine kilometre başı yüzde 60, taksimetre açılış ve bindi ücretlerine ise yüzde 100 zam yapılmasını talep etti.

UKOME toplantısı konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, ek gündem maddesi olarak zam talebinde bulundu. Aksu, "Taksi, taksi dolmuş, minibüs, servis ve özel halk otobüsleri taşıma ücretlerine kilometre başı yüzde 60, taksimetre açılış ve bindi ücretlerine ise yüzde 100 zam yapılmasını ayrıca trafik yoğunluğuna göre duyarlı dinamik taksimetreye geçilmesini, ticari taksilerde ve bütün ticari araçlarda kullanılan araçların kullanım yaşının 6 yaştan, 8 yaşa, taksi dolmuşlarda kullanımının, 10 yaştan 12 yaşa çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.

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İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar ise bu maddelerin ikinci bir UKOME gündemi olduğunu ve bu taleplerin bir sonraki UKOME toplantısına kadar incelenip, sonrasın gündeme alınması gerektiğini söyledi.