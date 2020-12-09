Takla atan otomobilin lüks otomobil taşıyan tıra arkadan çarptı
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Takla atan otomobilin lüks otomobil taşıyan tıra arkadan çarptı

09.12.2020 23:33 | Son Güncelleme: 09.12.2020 23:38

Takla atan otomobilin lüks otomobil taşıyan tıra arkadan çarptı Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halinde ki otomobil, arkasından gelen otomobilin kendisini sıkıştırmasıyla takla atarak önünde giden tıra çarptı.

Takla atan otomobilin lüks otomobil taşıyan tıra arkadan çarptı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde seyir halinde ki otomobil, arkasından gelen otomobilin kendisini sıkıştırmasıyla takla atarak önünde giden tıra çarptı. Kazada otomobil sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi D-100 Karayoluna bağlanan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y. E. idaresindeki 34 PB 3940 plakalı Hundai marka otomobil seyir halindeyken, arkadan gelen bir başka aracın kendisini sıkıştırmasıyla direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Takla atan otomobil daha sonra önünde seyreden Ş. K. yönetimindeki 41 VC 176 plakalı otomobil taşıyan tıra çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri sevk edilirken otomobilin sürücüsü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kazaya karışan araç çekici yardımı ile kaldırıldı. Öte yandan otomobilin çarptığı tırın taşıdığı lüks aracın arka tamponun da hasar oluştu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Takla atan otomobilin lüks otomobil taşıyan tıra arkadan çarptı
Takla atan otomobilin lüks otomobil taşıyan tıra arkadan çarptı
Takla atan otomobilin lüks otomobil taşıyan tıra arkadan çarptı
Takla atan otomobilin lüks otomobil taşıyan tıra arkadan çarptı
Takla atan otomobilin lüks otomobil taşıyan tıra arkadan çarptı
Takla atan otomobilin lüks otomobil taşıyan tıra arkadan çarptı
Takla atan otomobilin lüks otomobil taşıyan tıra arkadan çarptı
Takla atan otomobilin lüks otomobil taşıyan tıra arkadan çarptı
Takla atan otomobilin lüks otomobil taşıyan tıra arkadan çarptı
Takla atan otomobilin lüks otomobil taşıyan tıra arkadan çarptı
Takla atan otomobilin lüks otomobil taşıyan tıra arkadan çarptı
Takla atan otomobilin lüks otomobil taşıyan tıra arkadan çarptı
Takla atan otomobilin lüks otomobil taşıyan tıra arkadan çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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