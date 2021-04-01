Takla atan araçtan yara almadan kurtuldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Takla atan araçtan yara almadan kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Takla atan araçtan yara almadan kurtuldu

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir araç takla attı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bir araç takla attı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Nallıhan Ankara karayolunda seyreden 34 DPT 118 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Takla atan araç yolun kenarında ters şekilde durabildi. Olayı gören vatandaşların itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber vermesi sonucu olay yerine gelen ekipler takla atan aracı yoldan kaldırarak yolu trafiğe yeniden açtı. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. - ANKARA

Takla atan araçtan yara almadan kurtuldu
Takla atan araçtan yara almadan kurtuldu
Takla atan araçtan yara almadan kurtuldu
Takla atan araçtan yara almadan kurtuldu
Takla atan araçtan yara almadan kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Cem Adrian Hande Erçel Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Ersun Yanal Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ali Koç Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Takla atan araçtan yara almadan kurtuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 12:35:33. #1.14#
title