Take-Two CEO'su: Oyuncular oyunlara 70 dolar ödeyebilir!
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Take-Two CEO'su: Oyuncular oyunlara 70 dolar ödeyebilir!

05.03.2021 17:12 | Son Güncelleme: 05.03.2021 17:15
Take-Two CEO'su: Oyuncular oyunlara 70 dolar ödeyebilir!

Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick, geçtiğimiz günlerde yaptığı yaptığı açıklamada oyuncuların oyunlara artık 70 dolar ödemeye hazır olduğuna inandığını dile getirdi.

Rockstar Games ile 2K Games'in ana şirketi Take-Two Interactive, yeni nesilde oyun fiyatları üzerinde 10 dolarlık bir artış yapacağını açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Morgan Stanley Teknoloji, Medya & Telekom konferansına katılan Strauss Zelnick, oyun fiyatlarına konusuna tekrardan değindi.

Zelnick'e göre şirketin yayınladığı oyunlar olağanüstü bir deneyim sunarken, oyunlar oyuncular açısından sürekli oynanabilirlik arz ediyor. Şirketin vizyonunun hep en iyiyi aramak olduğunu ifade eden Zelnick, ABD'de en son 2005-2006'da oyun fiyatlarında artış olduğunu hatırlattı ve bu doğrultuda oyuncuların oyunlara artık 70 dolar ödemeye hazır olduğunun düşüncesinde.

STRAUSS ZELNICK: "HER OYUN AYRI DEĞERLENDİRİLECEK!"

Take-Two Interactive CEO'su Strauss Zelnick yaptığı açıklamada, "Aldığınız deneyimi sevseniz bile eğer fazla ödediğinizi hissedersiniz bu durum deneyimi mahveder ve bir daha almak istemezsiniz. Güzel bir restorana gittiniz ve harika bir deneyim yaşayıp harika bir yemek yediniz diyelim fakat hesap iki katı gelirse oraya bir daha gitmezsiniz. Biz, müşterilerimizin her zaman ödediklerinden daha fazlasını aldıklarını hissetmelerini istiyoruz." dedi.

Zelnick ayrıca her oyun için 70 dolar fiyat etiketi belirlemeyeceklerini, her bir oyunun ayrı olarak değerlendireceklerinin altını çizdi.

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