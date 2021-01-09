Tabut ustalarının 'can sıkan' mesaisi

PANDEMİ sürecinde, cenaze taşımacılığı ile defin işleminde kullanılan tabutta 'sızdırmaya mahal vermeyecek şekilde olması' koşulu, tedbir gereği sadece bir defa kullanılması ve bulaşıcı hastalıktan vefat edenlerin tabutla defnedilmesinden dolayı satışlarda artış yaşandı.

PANDEMİ sürecinde, cenaze taşımacılığı ile defin işleminde kullanılan tabutta 'sızdırmaya mahal vermeyecek şekilde olması' koşulu, tedbir gereği sadece bir defa kullanılması ve bulaşıcı hastalıktan vefat edenlerin tabutla defnedilmesinden dolayı satışlarda artış yaşandı.

Defin ve cenaze taşımacılığında tabut standartlarının uygulanmasına yönelik tedbirlerin ardından pandemi döneminde tabut satışında artış yaşandı. Eskiden, 'cenazelerin içine konulan sandık' olarak değerlendirilen tabutlar, taşıma sürecinden sonra temizlenip, başka definlerde de kullanılabiliyordu. Koronavirüs sürecinde cenaze taşıma prosedürüne göre ölüm sebebi bulaşıcı hastalık olan cenazelere ait tabutların kesinlikle lehimlenmiş, sıkıca kapatılmış ve sızdırmaya mahal vermeyecek şekilde olmasına dikkat edildi.

Cenaze taşımacılığı ve defin hizmeti veren firmalar, koronavirüs riski nedeniyle ölüm sebebi bulaşıcı hastalık olmasa da tedbir amacıyla tabutu sadece bir kez kullanmaya başladı. Koronavirüs kaynaklı ölümlerde tabutla defin yapılmasından dolayı son aylarda satışlarda hızlı artış yaşandı. Yönetmelik gereği sızdırmazlığı sağlamak için içi galvaniz kaplı imal edilen tabutların satışında yüzde 70 artış yaşandı.TABUTUN İÇİ GALVANİZLE KAPLANIYORAntalya'da cenaze taşımacılığı ve defin hizmeti veren bir firmanın sahibi Murat Arslanoğlu, koronavirüs salgınının ardından cenaze taşıma prosedürünün güncellendiğini ve definde kullanılan tabut standardı uygulamasının yaygınlaştığını söyledi. Ahşap tabut içerisine galvaniz kaplama zorunluluğu getirildiğini vurgulayan Arslanoğlu, "Cenazeyi tabuta koyduktan sonra galvanizin de lehimlenmesi gerekiyor. Galvaniz kaplı tabutun şehirlerarası veya yurt dışı cenaze transferinde, bulaşıcı hastalıktan vefat eden kişilerin cenazesinde mutlaka sızdırmazlığının sağlanması gerekiyor. Özellikle koronavirüs salgınının artmasından sonra cenazeler tabutla gömüldüğü için satışlarımızda artış oldu" diye konuştu.Antalya'nın ilçelerinde tabut satışı ve cenaze transferinde son 6 aydır artış yaşadıklarını aktaran Arslaoğlu, şunları söyledi: "Son aylarda içi galvaniz kaplı tabutların satışında yüzde 70 artış var. Antalya'nın tüm ilçelerine sızdırmaz tabut satıyoruz. Eskiden tek tabut birkaç defa kullanılıyordu. Bulaşıcı hastalıktan vefat edenler tabutla defnedildiği için artık defin işlemi galvaniz kaplı tek kullanımlık tabutlarla yapılıyor."'SIZDIRMAZLIĞI LEHİM KAYNAKLARLA SAĞLIYORUZ'Isparta'da 2013 yılından bu yana tabut üretimi yapan Arif İnceay da koronavirüs salgını sonrası talep üzerine sızdırmaz tabut üretimine ağırlık verdiklerini söyledi. 2020 yılında Covid-19 nedeniyle bir sirkülasyon doğduğunu anlatan İnceay, "Bu yüzden ahşap üretimine de girdik. Pandemi nedeniyle sızdırmaz tabutlar üretiyoruz. Eskiden turizm bölgesine çalışıyorduk. Şimdi de Covid-19 nedeniyle hastaların cenaze defin işlemlerini yapıyoruz" dedi.'ARTIK YURT İÇİNE YAPIYORUZ'Tabutu öncelikle 2 parça halinde hazırladıklarını kaydeden İnceay, şöyle devam etti:

"Bir gövde ve bir kapak olarak. Cenaze defnedilirken defin firmaları tarafından kapakları lehimlenerek, ahşap kapakları monte ediliyor. Normalde turizme çalışıyorduk, yılda 500 adet üretiyorduk. Yurt dışına değil, artık yurt içine yapıyoruz."

- Isparta

Kaynak: Demirören Haber Ajansı