TAB Genel Başkanı Şahin: "Birlik arıcının, örgütlü arıcılık tarımın geleceğidir"
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TAB Genel Başkanı Şahin: "Birlik arıcının, örgütlü arıcılık tarımın geleceğidir"

TAB Genel Başkanı Şahin: 'Birlik arıcının, örgütlü arıcılık tarımın geleceğidir'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin, "Birlik arıcının, örgütlü arıcılık tarımın geleceğidir" dediTAB Genel Başkanı Ziya Şahin, TAB yöneticileri ve üyelerinin katılımıyla Ankara'da basın toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) Genel Başkanı Ziya Şahin, "Birlik arıcının, örgütlü arıcılık tarımın geleceğidir" dedi

TAB Genel Başkanı Ziya Şahin, TAB yöneticileri ve üyelerinin katılımıyla Ankara'da basın toplantısı gerçekleştirildi. Birliğin başarısızlıkla suçlayan gruba yönelik konuşan Şahin, TAB'ın 2003 yılında kurulmasını ve 79 ilde toplam 72 bin 48 üye ile Türkiye'de arı ve arıcıların temsil eden bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti.

"TAB kurumsal bir muhatabının olması amacıyla 2003 yılında kuruldu"

Arıcıların kurumsal bir muhatabının olduğunu belirten Şahin, "Türkiye'de arıcılık sektörü 8.1 milyon arılı kovan, 114 bin ton bal üretimi ile dünyada ikinci sırada yer almaktadır. TAB gelişmekte olan sektörün önünün açılması ve kurumsal bir muhatabının olması amacıyla 2003 yılında kuruldu. TAB, 79 ilde toplam 72 bin 48 üye ile arı ve arıcıları temsil etmektedir" diye konuştu.

TAB Genel Başkanı Şahin'den sert sözler

TAB'ı başarısızlıkla suçlayan gruba yönelik sert sözlerle eleştiren Şahin, "Son yıllarda sistematik bir şekilde birliğimizi başarısızlıkla suçlayan ve siyasal gücü arkasına alan kesimler ortaya çıkmıştır. Birliğimiz, devlet ile uyumlu, kurumsal yapının verdiği sorumlulukla devlet ciddiyetine bağlı olmayan, sokak jargonu ile konuşan, tehdit ve şantajlarla hareket eden bir yapıyla karşı karşıyadır. Birlik yapımızı hedef alan bu oluşum ne yazık ki bürokrasiye şiddet uygulamakta, tehdit etmekte ve yandaşlarını memurlar üzerine kışkırtmaktadır. Kendisine herhangi bir yasal yaptırım olmamasından cesaret alan bu oluşum, taşra teşkilatı yanında Bakanlık Merkez Teşkilatı'nı da zaman zaman itham ederek psikolojik baskı uygulamaktadır" şeklinde konuştu.

"Birliklerin siyasi mücadelelere sürüklenmesini doğru bulmamaktayız"

Arıcılık sektörünün çok daha büyük sorunlarının olduğunu aktaran Şahin, "Birliklerin siyasi mücadelelere sürüklenmesini doğru bulmamaktayız. Nitekim arıcılık sektörünün, sahadaki arıcılarımızın çok daha büyük sorumlulukları vardır. Bu sorunlara bakanlığımız öncülüğünde Birlikler eliyle çözüm üretmek yerinde olacaktır. Ancak bu sorunlar ötelenip Arıcılık Kayıt Sistemi (AKS) ile Kovan Plakası ile uğraşılmasının Türkiye arıcılığına ve arıcılara katkısı olmadığını ve olmayacağını belirtmek istiyorum. Birlik arıcının, örgütlü arıcılık tarımın gerçeğidir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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TAB Genel Başkanı Şahin: "Birlik arıcının, örgütlü arıcılık tarımın geleceğidir" - Haberler Ekonomi
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