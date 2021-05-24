Suzuki Motor yarı iletken çip tedarik sıkıntısı sebebiyle Japonya'daki üretimini geçici süre durduracak
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Suzuki Motor yarı iletken çip tedarik sıkıntısı sebebiyle Japonya'daki üretimini geçici süre durduracak

Suzuki Motor yarı iletken çip tedarik sıkıntısı sebebiyle Japonya'daki üretimini geçici süre durduracak
Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan - Haberler | Güncel

Suzuki Motor, küresel yarı iletken çip tedarik sıkıntısı sebebiyle Japonya'daki fabrikalarında üretime haziranda geçici süre ara verecek.

Suzuki Motor, küresel yarı iletken çip tedarik sıkıntısı sebebiyle Japonya'daki fabrikalarında üretime haziranda geçici süre ara verecek.

Dünya genelinde akıllı telefon ve tablet, 5G ağ ekipmanları ile oyun konsollarına yönelik artan çip talebi sonrası otomobil üreticilerinin tedarik sıkıntısı devam ediyor.

Kamu yayıncısı NHK'nin haberine göre, Suzuki Motor, Honşu bölgesinin Pasifik kıyısında yer alan Şizuoka eyaletindeki 3 tesisinde gelecek ay üretime ara verecek.

En fazla 9 gün sürecek aranın, firmanın hangi modellerini etkileyeceği belirtilmezken, yıllık toplam üretim hedefini negatif etkileyeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Furkan Mercan

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Suzuki Motor yarı iletken çip tedarik sıkıntısı sebebiyle Japonya'daki üretimini geçici süre durduracak - Haberler
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