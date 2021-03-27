Dünya ticaretinde krize neden oldu! Süveyş Kanalı'nda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor
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Dünya ticaretinde krize neden oldu! Süveyş Kanalı'nda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Karaya oturarak Süveyş Kanalı'nın kapanmasına neden olan "Ever Given" adlı konteyner gemisiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Geminin sahibi Japon Shoei Kisen şirketi, dünya ticaretinde günlük 10 milyar dolarlık kayba neden olan geminin akşam saatlerinde yüzdürülmesinin planlandığını açıkladı.

Süveyş Kanalı'nda karaya oturmasının ardından dünya lojistik hareketine büyük darbe vuran Panama bandıralı 200 tonluk konteyner gemisi Ever Given'ın sıkıştığı yerden kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor. Geminin sahibi Japon Shoei Kisen şirketi, Ever Given'ın bugün yüzdürülmesinin planlandığını açıkladı.

10 RÖMORK ÇALIŞIYOR

Şirket yetkilisi Yukito Higaki gerçekleştirdiği basın toplantısında, kanal dibini taramak için 10 römorkörün konuşlandırıldığını belirterek, "Şu anda ilave kazma araçlarıyla tortuyu çıkarmak için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Dünya ticaretinde krize neden oldu! Süveyş Kanalı'nda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor

"YÜZDÜRÜLDÜKTEN SONRA ÇALIŞABİLİR"

Higaki, "Gemi su almıyor. Dümeni ve pervaneleri ile ilgili de bir sorun yok. Yüzdürüldükten sonra çalışabilir" bilgisini paylaştı.

TÜRKİYE YARDIM TEKLİFİ YAPMIŞTI

Süveyş Kanalı'ndaki tıkanma nedeniyle bölge şu an da 200'den fazla gemi rotasına devam edemiyor. Kanalda çapraz bir şekilde karaya oturarak trafiği tıkayan 400 metre uzunluğundaki dev geminin kurtarılması için Türkiye'den Mısır'a yardım teklifi yapılmıştı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de ABD'nin kanalın yeniden açılması için yardım teklifinde bulunduğunu ve "durumu çok yakından takip ettiklerini" dile getirdi.

Dünya ticaretinde krize neden oldu! Süveyş Kanalı'nda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor

SEBEBİ ŞİDDETLİ RÜZGAR OLABİLİR

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayan ve dünya ticaretinde önemli geçiş noktalarından olan Süveyş Kanalı'nda sıkışan Ever Given, Çin'den Hollanda'nın Rotterdam kentine doğru seyir halindeydi. 400 metre uzunluğunda ve 59 metre genişliğindeki geminin bölgede etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle rotadan saparak karaya oturduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

Dünya ticaretinde krize neden oldu! Süveyş Kanalı'nda sıkışan geminin bugün yüzdürülmesi bekleniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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