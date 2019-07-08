Suudi Arabistan şirketi Boeing yerine Airbus'a yöneldi

Düşük bütçeli hava yolu şirketi Flyadeal, uçuşları durdurulan Boeing 737 Max'ler için yaptığı ön anlaşmaya rağmen Airbus'tan aynı sınıftaki A320 Neo tipi yolcu uçaklarını almaya karar verdi.

Suudi Arabistan şirketi Boeing yerine Airbus'a yöneldi

Düşük bütçeli hava yolu şirketi Flyadeal, uçuşları durdurulan Boeing 737 Max'ler için yaptığı ön anlaşmaya rağmen Airbus'tan aynı sınıftaki A320 Neo tipi yolcu uçaklarını almaya karar verdi.

Kaynak: Dunya.com

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