Suudi Arabistan Kralı Selman Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasını kınadı
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Suudi Arabistan Kralı Selman Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasını kınadı

10.11.2020 04:11 | Son Güncelleme: 10.11.2020 04:14
Suudi Arabistan Kralı Selman Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasını kınadı

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanmasını kınadığını belirtti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Fransa'da Hz. Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanmasını kınadığını belirtti.

Suudi Arabistan haber ajansının (SPA) haberine göre, Kral Selman, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki ülke ilişkilerinin ele alındığı ve tüm terör ve aşırılık şekillerine karşı durulmasının zorunlu olduğu konusunda mutabık kalınan görüşmede, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, son dönemde Fransa ve Avusturya'da gerçekleşen terör eylemlerini şiddetle kınadı.

Fransa'da Hz. Muhammed'e karşı hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasını şiddetle kınadığını vurgulayan Kral Selman, şunları söyledi:

"İfade özgürlüğü, insanlar arasında saygı ve bir arada yaşamayı teşvik eden ahlaki bir değerdir. Nefreti ve kültürel ve medeniyet çatışmasını yaymanın bir aracı değildir."

Geçen ayın ortalarında İslam Peygamberi'ne hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanmasında ısrar eden Fransa'nın bu tavrı, Müslümanların sert tepkisine ve protestolara neden olmuş, ardından tepkiler Fransız mallarını boykot eylemlerine dönüşmüştü.

İslam dünyasından birçok devlet adamının tepki gösterdiği olayı Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı 27 Ekim'de kınamış ancak Kral Selman bugüne kadar herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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