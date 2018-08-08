Suudi Arabistan'da Tecavüz ve Cinayet Zanlısı Adamın Başını Kesip, Çarmıha Gerdiler!
Suudi Arabistan'da Myanmar asıllı tecavüz ve cinayet zanlısının başını keserek infaz ettikten sonra çarmıha gerdiler.
Suudi Arabistan korkunç bir infaza sahne oldu! Myanmar asıllı, tecavüz ve cinayetle suçlanan bir adam Suudi Arabistan'da infazının ardından cesedi çarmıha gerip sergilendi. Bu girişim büyük tartışma yarattı.
EMRİ KRAL SALMAN VERDİ
Elias Abulkalaam isimli adam bir kadının evine silahla girdi, hırsızlık yaptı ve kadına tecavüze kalkıştı. Ancak yakalanan adam Suudi Arabistan kralı Salman tarafından gelen emrin üzerine infaz edildi. Adamın kafası uçurulduktan sonra bedeni Mekke'de çarmıha gerilerek sergilenmeye başlandı. Tartışma yaratan infaz kararında en büyük eleştiri, cesedin çarmıha gerildikten sonra sergilenmesine geldi.
YORUMLAR (17)
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bu adam harbiden kıral adammış eline saglıkCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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Bu Türkiye de de olmalıki şerefsizler rahat dursunlarCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Birde haberde Korkunç! infaz diye yazmışlar. Nesi korkunç bunun. Az bile adamaCevap Yaz 7 Yayından Kaldır
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tecavüzcülere ver böyle cezayı bak o zaman bir daha böyle suç işlenebiliyormuCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Helal olsun keşke cenet vatanımızdan da böyle olsaCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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