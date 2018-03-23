Suudi Arabistan'da Bir Kadın, Bakan Yardımcısı Oldu

Suudi Arabistan, ekonomisinin petrole bağımlılığının kırılması, petrol dışı sektörlerin geliştirilmesi ve özel girişimin güçlendirilmesi amacıyla 2016'da açıklanan 2030 Vizyonu'ndan sonra kadınlara yönelik kısıtlamaları kaldırmanın yanı sıra ekonomik ve sosyal hayata dair kapsamlı reformlarla gündemden düşmüyor. Son gelişmelerle Suudi Arabistan'da Temadır bint Yusuf er-Remah, Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı oldu. Ayrıca ülkede, KDV de hayata geçti.

KADINLARA YÖNELİK YASAKLAR TEK TEK KALKIYOR

Dünyada kadın haklarının en çok tartışıldığı ülkelerden biri olan Suudi Arabistan, seçme ve seçilmenin yanı sıra araç kullanma ve spor etkinliklerine katılmaya izin verme yönünde aldığı bir dizi kararın ardından geçen şubat ayında bunlara bir yenisi daha ekledi.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Mısır'a ve sonrasında İngiltere'ye gerçekleştirdiği ziyaretlerden hemen önce yayımlanan kraliyet kararnameleriyle, Genelkurmay Başkanı başta olmak üzere üst düzey askeri kademelerde ve bazı bakanlıklarda yapılan yeni atamalarla göreve getirilenler arasında Çalışma ve Sosyal Kalkınma Bakan Yardımcısı Temadır bint Yusuf er-Remah isimli bir kadın bürokrat da yer alıyor.

KDV İÇİN İLK BEYANNAMELER VERİLDİ

Milli gelirinin yüzde 90'ını petrolden sağlayan ülke, 2018 yılına ilk defa uygulanan yüzde 5 KDV ve benzine getirilen yüzde 130 zamlarla girmişti.

Gelir ve Zekat Kurumu, 1 Ocak 2018'de yaptığı açıklamada, "bugün itibarıyla sağlık, eğitim, bankacılık işlemleri, emlak, ulaşım, akaryakıt, elektrik, su, iletişim ve sigorta işlemleri gibi pek çok alanda KDV uygulamasına başlandığı"nı duyurmuştu.

Suudi Arabistan Gelir ve Zekat Kurumundan önceki gün yapılan yazılı açıklamada da ülkede yıllık cirosu 40 milyon riyali (10,7 milyon dolar" bulan işletmelerin yüzde 95'inin, ocak ayındaki KDV için beyannamelerini verdikleri belirtildi.

Açıklamada, 2018 yılı boyunca KDV'den yaklaşık 23 milyar riyal (6,1 milyar dolar) gelir elde edilmesinin beklendiğine işaret edildi.

SAUDİ ARAMCO'NUN HALKA ARZI 2018'DE GERÇEKLEŞEBİLİR

Suudi Arabistan yerel basında yer alan haberlere göre, Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih, Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun halka arzının 2019 yılına ertelenebileceği yönündeki söylentilere rağmen şirketin, 2018'in ikinci yarısında Londra ve New York gibi uluslararası borsalarda ilk halka arzına ilişkin adımın atılabileceğini ifade etti.

'2030 Vizyonu' kapsamında, yaklaşık 2 trilyon dolarlık piyasa değeriyle dünyanın en büyük petrol şirketi konumunda bulunan Saudi Aramco'nun yüzde 5'inin özelleştirilerek 100 milyar dolar gelir elde edilmesi hedefleniyor.

SİNEMA SALONLARI LİSANSI VE FİLM SEKTÖRÜ

Suudi Arabistan Genel Kültür Kurulunun sosyal medya hesabından 20 Mart'ta yapılan açıklamada, "Suudi Film Konseyi"nin oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu konseyin, film sektörüne canlılık getirecek yatırımlar ile yetenekleri destekleme yönünde çalışmalar yürüteceğine vurgu yapıldı.

Suudi Arabistan Enformasyon ve Kültür Bakanlığından Aralık 2017'de yapılan yazılı açıklamada, sinema salonlarına lisans izni veren bir karar yayımlandığı bildirilmiş, ilk sinema salonunun Mart 2018'de açılmasının beklendiği ifade edilmişti.