Suşehri'nde kan bağışı kampanyası
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Suşehri'nde kan bağışı kampanyası

03.03.2021 12:27 | Son Güncelleme: 03.03.2021 12:30
Suşehri'nde kan bağışı kampanyası

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kızılay Kan Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde Kızılay Kan Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Sivas Kızılay Kan Merkezine ait otobüsle ilçeye gelen ekipler, kan bağışı yapmak isteyen vatandaşlar için ilçe merkezinde stant açtı.

AK Parti Gençlik Kolları Teşkilatı ve Suşehri Anda Kardeşe Vefa Derneği (ANDA) yönetiminden oluşan gençler kan bağışında bulundu.

Kan vermenin önemini vurgulayan AK Parti Suşehri Gençlik Kolları Başkanı İlhan Erden, "Kan bağışı yaparak bir insanın hayatını kurtarabilirsiniz. Tüm hemşerilerimizi Kızılay'a kan bağışında bulunmaları için davet ediyorum." dedi.

ANDA Dernek Başkanı Battal Uçar da kan bağışına destek verdiklerini belirterek, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Kara

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