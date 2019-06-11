Suşehri'nde çatısı yanan caminin tadilatı tamamlandı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde çatısı yanan cami tadilatı yapılarak tekrar ibadete açıldı.

İlçeye bağlı Akşar köyünde yaklaşık 2 ay önce çatıda başlayan yangın sonrası hasar gören caminin tadilatı tamamlandı.

Köy muhtarı Hüseyin Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1958 yılında ibadete açılan caminin ahşap çatısında yaklaşık 2 ay önce çıkan yangın sorası başlatılan tadilat çalışmaların tamamlanarak caminin tekrar ibadete açıldığını söyledi.

Caminin tadilatta olduğu süre içerisinde ibadetlerin köyün çok amaçlı salonunda oluşturulan mescitte yapıldığını aktaran Şimşek, "İlçe Müftülüğümüz tarafından başlatılan yardım kampanyasında 10 bin lira toplandı. İstanbul'da bulunan köylülerimiz ve köyde yaşayan hemşehrilerimizin desteğiyle yaklaşık 60 liraya mal olan tadilatın ardından yeniden ibadete açtık. Bu konuda bizlerden desteğini esirgemeyen hemşehrilerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA