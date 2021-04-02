Survivor Öykü elendi mi? Survivor Öykü Çelik kimdir? Öykü Çelik nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
Survivor Öykü Çelik bu haftanın eleme adayı oldu. Eleme adaylarından birisi olan Öykü Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne vatandaşlar tarafından merak edildi. Öykü Çelik elendi mi? Survivor kim elendi? Öykü Çelik hayatı ve biyografisi!
Bugün eleme konseyinde eleme adaylarından birisi adaya veda edecek. Eleme adaylarından olan Öykü Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
1 NİSAN SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Eleme adayları Ünlüler takımından Çağrı ve Öykü olurken, Gönüllüler takımından ise Aleyna Ç., Aleyna ve Hanzade aday olan isimler oldu.
- 1. eleme adayı : Aleyna Ç.
- 2. eleme adayı : Hanzade
- 3. eleme adayı : Öykü
- 4. eleme adayı : Çağrı
- 5. eleme adayı : Aleyna
SURVİVOR ÖYKÜ ELENDİ Mİ?
Elenen isim Öykü oldu.
SURVİVOR ÖYKÜ KİMDİR?
Öykü Çelik, 13 Temmuz 1987, İstanbul'da doğdu. Aslen Trabzonlu olan Öykü Çelik'in babası futbol antrenörüdür. Öykü Çelik Trabzon Lisesi'nde okuduğu dönemde, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine tiyatro kursuna gitti. Öykü Çelik 1.70 metre boyunda, 60 kilo ve yengeç burcudur.
Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde öğrenci olduğu dönemde geçirdiği bir trafik kazası sonucu vücudunda yanıklar meydana geldi. Tedavi sürecinden dolayı eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldı. İyileşince özel oyunculuk dersleri aldı.
İlk oyunculuk deneyimini 2006 yılında 'Selena' adlı dizide 'Eda' rolüyle yaşadı.
Buz pateni, futbol, kayak, roller skate gibi Spor dallarına merakı ve ilgisi vardır.
2014-2015 yılları arasında iş insanı Ahmet Murat Çakan ile evlilik yaşadı.