Survivor Öykü elendi mi? Survivor Öykü Çelik kimdir? Öykü Çelik nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Survivor Öykü Çelik bu haftanın eleme adayı oldu. Eleme adaylarından birisi olan Öykü Çelik kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne vatandaşlar tarafından merak edildi. Öykü Çelik elendi mi? Survivor kim elendi? Öykü Çelik hayatı ve biyografisi!