Survivor kim elendi 2021? 16 Mart Salı Survivor'da elenen isim kim oldu?

Survivor kim elendi 2021? sorusu merak edilen konular arasında yer alıyor. 16 Mart Salı günü Survivor 2021'de veda eden isim kim oldu? Konseyde bir kişinin eleneceği belirtildikten sonra SMS sıralaması da açıklandı. Peki ama Salı akşamı Survivor'da kim elendi? 16 Mart Survivor SMS sıralaması sonucu elenen isim kim oldu? 3 eleme adayı kimlerdir?

16 Mart Salı Survivor'da elenen isim kim oldu? Survivor kim elendi 2021? sorularının yanıtlarını sizler için derledik. Dün ada konseyi yapıldı ve elenen bir isim belli oldu. Toplamda 3 eleme adayının olduğu Survivor'da kim elendi? Survivor bu hafta elenen isim kim oldu? 16 Mart Survivor kim elendi?

16 MART SALI SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor bu hafta 1. eleme adayı : Hanzade

Survivor bu hafta 2. eleme adayı : Aleyna

Survivor bu hafta 3. eleme adayı : Yunus Emre

16 MART SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 2021?

Survivor elenen Yunus Emre oldu.

ÜNLÜLERDE SMS EN ÇOK OYU ALAN İSİM KİM?

Ünlülerde en çok oyu Ayşe aldı. Ayşe 3. eleme adayı olarak Yunus Emre'nin ismini söyledi.