Survivor eleme adayı kim oldu? 17 Ocak Pazar 2021 Ada Konseyi Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor'da bu akşam Dokunulmazlık Oyunu sonrası Ada Konseyi yapıldı. Konsey sonucu kimin eleme adayı olduğu merak edildi Peki, 17 Ocak 2021 Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Heyecanın ve gerilimin en üst seviyede olduğu Survivor'da Dokunulmazlık Oyunu sonrası Ada Konsey'i yapıldı. Eleme adayının belirlenmesi beklenirken izleyiciler de Survivor eleme adayı kim oldu? 17 Ocak 2021 Survivor eleme adayı kim oldu gibi soruların yanıtları araştırıldı.

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunmazlık Oyunu'nu Ünlüler takımı kazandı. Bu sonuçla Gönüllüler takımı yarışmacılarından eleme adayı belirlenmesine geçildi.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Eleme halen devam ediyor. Birazdan en çok adı yazılan isim açıklanacak.

16 Ocak tarihinde konseyde en çok adı yazılan İlayda 1. eleme adayı olmuştu.

17 Ocak tarihindeki konseyde şuanda 3 Dora, 3 Hanzade ve 3 Sancakay ile oylama devam ediyor. Son oy henüz açıklanmadı.