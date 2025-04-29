SURVİVOR ELEME ADAYI || 28 Nisan 2025 Pazartesi Survivor All Star eleme adayı belli oldu mu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor All Star 2025'te heyecan dolu anlar yaşanmaya devam ediyor. 28 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümde, eleme potasına giren ilk isim belli oldu. Peki, 28 Nisan 2025 Pazartesi günü Survivor All Star'da dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Survivor'da eleme potasına adını yazdıran yarışmacı kim oldu? İşte, Survivor All Star 2025'in 28 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan bölümünde yaşananlar ve eleme potası hakkında tüm merak edilenler…

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

28 Nisan Pazartesi akşamı ekranlara gelen Survivor All Star 2025'te haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu büyük bir mücadeleye sahne oldu. Zorlu karşılaşmaların ardından parkurda üstün performans sergileyen All Star takımı, dokunulmazlığı kazanarak ada konseyine gitmekten kurtuldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

28 Nisan Pazartesi günü yayınlanan Survivor All Star 2025'in yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu kaybeden Mavi Takım (Gönüllüler), akşam yapılan ada konseyinde bir araya geldi. Oylama sonucunda yarışmacılar tarafından ismi en fazla yazılan isim olan Volkan, bu hafta eleme potasına giren ilk yarışmacı oldu.