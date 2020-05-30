Survivor'da kim kazandı? Ödül kimin oldu? Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor her geçen gün finale yaklaşırken heyecan artmaya devam ediyor. 29 Mayıs akşamı yeni bölümü ile ekrana gelen Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Peki, ödül oyununu ki kazandı? Survivor'da kim kazandı? Ödül kimin oldu?

Son haftalarda düşüşe geçen Ünlüler takımı moral depolayarak çıkışa geçti. Dün gece Gönüler takımı ile ve Ünlüer takımın karşı karşıya geldiği ödül oyununda heyecan dolu anlar yaşanırken izleyiciler Survivor'da kim kazandı, ödül kimin oldu ve Survivor ödül oyununu kim kazandı gibi soruların yanıtlarını araştırdı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunu mücadelesini 10-7 skorla Ünlüler takımı kazandı. Ünlüler takımı oyunun başında beri ellerinde tuttukları üstünlüğü oyunun sonuna kadar taşıdı ve ödülü kazandı.

Ünlüler: 10

Gönüllüler: 7

SURVİVOR PERFORMANS SIRALAMASI

Survivor'da oynanan ödül oyunu sonrası performans sıralaması belli oldu. İşte, 29 Mayıs Survivor performans sıralaması:

GÖNÜLLÜLER (7)

Evrim 3/4

Cemal 0/2

Nisa 2/4

Barış 1/2

Ardahan 0/2

Berkan 1/3

Yasin (oynamadı)

ÜNLÜLER (10)

Sercan 4/5

Elif 2/4

Yunus 3/4

Aycan 1/4