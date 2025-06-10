TV8 ekranlarının nefes kesen yarışması Survivor All Star 2025'te büyük final öncesi heyecan zirveye ulaştı. İşte, Survivor 2025 performans tablosu!

1. FİNALİST KİM?

Survivor'dabüyük finale adını yazdıran ilk yarışmacı Batuhan Karacakaya oldu.

2. FİNALİST KİM?

Batuhan'dan sonra ikinci finalistin belli olacağı final mücadelesinde Adem, Ayşe, Volkan ve Sevgi zorlu parkurda karşı karşıya geldi. Nefes kesen karşılaşmada Sevgi ve Ayşe elenirken, finalde Volkan ve Adem mücadelesi yaşandı. Heyecan dolu karşılaşmada rakibi Volkan'ı eleyen Adem Survivor'da 2. finalist oldu.

3.FİNALİST KİM OLDU?

Bu akşam 3. finalist belli olacak. Henüz yarışmalar sona ermedi.

SURVİVOR 2025 PERFORMANS TABLOSU!

Batuhan K : 273 galibiyet, 164 mağlubiyet

Adem : 263 galibiyet, 161 mağlubiyet

Ayşe : 193 galibiyet, 134 mağlubiyet

Volkan : 188galibiyet, 202mağlubiyet

Sevgi : 12 galibiyet, 184 mağlubiyet

SURVİVOR NE ZAMAN BİTİYOR?

Büyük final11-12-13 Haziran tarihlerinde İstanbul Beykoz Boğaziçi Üniversitesi Anadolu Hisarı Yerleşkesi'nde gerçekleşecek. Canlı yayınla yapılacak finaller saat 19:00'da başlayacak.