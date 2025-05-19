SURVİVOR 2025 CANLI İZLE! TV 8 canlı yayın ekranı ile Survivor yeni bölüm izle full HD, kesintisiz! (19 Mayıs 2025)

Survivor 2025'in son bölümlerinde artan tansiyon ve takımlar arasındaki sert rekabet izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Bu akşam yayınlanacak yeni bölümde ödül oyunu, dokunulmazlık mücadelesi ve eleme adayları belirleniyor. Survivor yeni bölüm izle tercihi yapan milyonlarca izleyici, kimin adaya veda edeceğini ve kimin öne çıkacağını merak ediyor. Programın yayın saatini ve canlı izleme seçeneklerini öğrenmek isteyen izleyiciler ise "Survivor yeni bölüm ne zaman başlıyor, saat kaçta yayınlanacak, canlı yayın bağlantısı var mı?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, Survivor 2025'in yeni bölümü saat kaçta başlayacak, canlı izleme linki var mı? İşte, merak edilen tüm detaylar…

SURVİVOR 2025'İN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

19 Mayıs 2025 Pazartesi günü yayınlanan Survivor 2025'in son bölümünde nefes kesen gelişmeler yaşandı. TV8 ekranlarında milyonları ekrana kilitleyen yarışmanın yeni bölümünde, hem dokunulmazlık oyunu hem de haftanın yeni eleme adayı belli oldu. "Survivor 2025'in son bölümünde ne oldu?" sorusunun yanıtı, hem izleyiciler hem de yarışmanın takipçileri tarafından büyük merakla araştırılıyor.

SURVİVOR 2025 CANLI İZLE

Bu haftaki kritik dokunulmazlık oyununu, üstün performans sergileyen Gönüllüler takımı kazandı. Parkurda sergiledikleri başarı sayesinde dokunulmazlığı elde eden takım, bir hafta daha eleme potasına aday çıkarmaktan kurtuldu. Bu zafer, gönüllüler takımında büyük moral etkisi yarattı.

Ünlüler takımı ise dokunulmazlığı kaybetmenin ardından haftanın ikinci eleme adayını belirlemek zorunda kaldı. Yapılan oylama sonucunda Aycan, haftanın ikinci eleme adayı oldu. Önceki konseyde ismi yazılan Meryem ise ilk eleme adayı olarak belirlenmişti. Böylece bu hafta Survivor eleme potasında Meryem ve Aycan yer aldı.

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Önceki bölümde yapılan düello yarışmasında ise kritik bir elenme yaşandı. Sedat ve İsmail, adada kalabilmek için kıyasıya mücadele etti. İlk turda Batuhan, Sedat'ı 5-0 yenerek potadan çıkarken, Volkan ise İsmail'i 5-2 mağlup etti. Final etabında karşı karşıya gelen Sedat ve İsmail arasındaki mücadelede, İsmail 5-3'lük skorla kazanarak yarışmada kalmaya hak kazandı. Böylece, Survivor 2025'e veda eden isim Sedat oldu.