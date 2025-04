SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU? 15 Nisan 2025 Salı Survivor'da şarkı yarışmasını kim kazandı, ödül ne?

Survivor All Star 2025'te heyecan dolu anlar yaşanmaya devam ediyor. 15 Nisan Salı akşamı yayınlanan yeni bölümde, hem şarkı yarışması hem de haftanın ikinci eleme adayı belirlenmesi izleyicilerin dikkatini çekti. Müzik dolu ödül oyunu ve eleme potasına giren yarışmacı, gecenin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Peki, 15 Nisan 2025 Salı günü Survivor All Star'da hangi takım şarkı yarışmasını kazandı, ödülleri ne? Survivor'da eleme potasına adını yazdıran ikinci yarışmacı kim oldu? İşte, Survivor All Star 2025'in 15 Nisan Salı akşamı yayınlanan bölümünde yaşananlar, şarkı yarışmasının galibi, ödül detayları ve ikinci eleme adayı hakkında tüm merak edilenler…

SURVİVOR'DA ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Survivor All Star 2025'te 15 Nisan Salı akşamı ekrana gelen birleşme partisi bölümünde geleneksel şarkı yarışması büyük bir coşkuya sahne oldu. Yarışmacılar, hem performansları hem de sahne enerjileriyle izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU

Gecenin kazananı jüri değerlendirmesi sonucunda belli oldu. Yapılan puanlamalar neticesinde, Poyraz, Batuhan ve Pınar'dan oluşan üçlü ekip en yüksek puanı alarak şarkı yarışmasının birincisi oldu. Tarık Sezer önderliğindeki müzik ekibi ve ses koçları tarafından değerlendirilen performanslar sonucunda bu ekip toplam 67 puanla zirveye yerleşti.

SURVİVOR'DA OYNANAN ŞARKI YARIŞMASININ ÖDÜLÜ NE?

Şarkı yarışmasını kazanan takım için belirlenen ödül, yarışmacılar arasında büyük mutluluk yarattı. Kazanan ekip, Survivor adasından uzaklaşıp istedikleri bir gün boyunca otelde konaklama ve dinlenme hakkı kazandı. Bu ödül, zorlu ada koşullarından bir süreliğine uzaklaşmak isteyen yarışmacılar için moral ve motivasyon açısından büyük önem taşıyor.

SURVİVOR 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star 2025'te rekabet tüm hızıyla devam ederken, 14 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan bölümde haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Nefes kesen dokunulmazlık oyununun ardından gözler ada konseyine çevrildi.

Dokunulmazlık oyununu kazanan Gönüllüler takımı, bu kez eleme stresinden uzak kalırken, kaybeden All Star takımı konseye çıktı. Yapılan oylama sonucunda Sedat Kapurtu, en fazla ismi yazılan yarışmacı olarak haftanın 2. eleme adayı olarak belirlendi.

Böylece bu hafta eleme potasına giren iki isim netleşmiş oldu:

1. Eleme Adayı: Volkan Çetinkaya (Gönüllüler)

2. Eleme Adayı: Sedat Kapurtu (All Star)