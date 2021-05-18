Survivor 18 Mayıs ödül oyununu hangi takım kazandı, kim kazandı? Survivor ödül oyunu ödülü ne? Survivor ödül yemeği ne?
Survivor 2021 tüm hızıyla devam ediyor. Oldukça dikkat çeken isimlerin olduğu Survivor 2021'de yemek ödülleri diğerlerinden daha çok ilgi çekiyor. Bugün kırmızı takım ve mavi takım tavuk şiş için kıyasıya yarıştı. Peki, Survivor 18 Mayıs ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu yemeği hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?
Survivor 2021'de ünlüler ve gönüllüler tüm ödülleri kazanmak için kıyasıyla mücadele ediyor. 18 Mayıs 2021 Survivor ödülü ise eğlenceli bir ödül oldu! Açlıkla ve yorgunlukla mücadele eden Survivor yarışmacıları bugün tavuk şiş için kıyasıya mücadele etti! Bu akşamki ödül oyunu ödülü tavuk şiş olacak! Peki, Survivor 18 Mayıs ödül oyununu kim kazandı? Survivor ödül oyununu, eğlenceli bir ödülü hangi takım kazandı? Survivor ödül yemeği ne?
18 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
KAZANAN TAKIM : KIRMIZI TAKIM
Survivor 2021, 18 Mayıs Salı ödül oyunu devam ediyor. Parkur oyunu şuanda avantaj oyunu oynanıyor.
3-0 Kırmızı takım önde.
Kırmızı takım 4-1 öne geçti.
Skor 5-2 oldu.
Kırmızı takım 9-3 öne geçti.
Kırmızı takım 10-3 kazandı.
ÖDÜL OYUNU KAÇ KAÇ BİTTİ?
Yarışma halen devam ediyor. Sonuçlandığında skoru paylaşacağız.
Kazanan takım 10-3 Kırmızı takım oldu ve ödülün sahibi oldu.
ÜNLÜLER (KIRMIZI TAKIM) 10 - 3 GÖNÜLLÜLER (MAVİ TAKIM)
AVANTAJ OYUNUNU KİM KAZANDI?
Avantaj oyununu Mavi takım kazandı.
18 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NE?
18 Mayıs ödülü tavuk şiş oldu.